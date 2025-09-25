Audiences radio: Radio Mohammed VI reste leader, Medi 1 dégringole

Médias

Les audiences radio du troisième trimestre 2025 confirment les tendances. La Radio Mohammed VI du Saint Coran conserve la tête du classement, tandis que Med Radio et Hit Radio complètent le podium. Medi 1, désormais sous giron public, est à la peine avec 6% d’audience.

Par Qods Chabâa
Le 25/09/2025 à 18h16

Radiométrie vient de publier les chiffres d’audience radio du troisième trimestre 2025. Des résultats qui, à quelques nuances près, confirment les tendances observées précédemment.

La Radio Mohammed VI du Saint Coran domine le classement avec une part d’audience de 15,36%, suivie de près par Med Radio (12,82%), Hit Radio (10,25%), MFM (8,09%) et Aswat (7,75%). En queue de peloton figure la radio tangéroise Cap Radio.

Un chiffre en baisse attire néanmoins l’attention: les 6,26% de part d’audience de Medi 1, dont la régie publicitaire est désormais gérée par la SNRT, en attendant l’officialisation de la holding du pôle public. Une holding qui regroupera à terme 2M (et sa radio), l’ensemble des chaînes de la SNRT, ainsi que Medi 1 Radio et Medi 1 TV.

Cette vague de mesures, couvrant la période d’avril à fin juin 2025 (hors Ramadan), révèle par ailleurs les villes les plus assidues: Tanger arrive en tête avec 57,16% de la population à l’écoute, suivie de Fès (56,30%) et Oujda (56,30%).

Depuis 2012, Radiométrie Maroc mesure l’audience de toutes les stations sur l’ensemble des supports de diffusion. L’enquête se décline en quatre vagues trimestrielles d’environ 12.000 interviews chacune, complétées par une vague spécifique au Ramadan (4.000 interviews).

Réalisés par Ipsos depuis Casablanca, les entretiens se font par téléphone fixe ou portable, auprès d’un échantillon représentatif de la population marocaine.

