Faux vol à l’arrachée sur Hit Radio: la Cour d’appel confirme les 4 mois de prison ferme contre Momo

C’est confirmé. La Cour d’appel de Casablanca vient de valider le verdict des quatre mois de prison ferme contre l’animateur Momo de Hit Radio. Un jugement émis le 4 avril par le tribunal de première instance de Aïn Sebaâ.

Mohammed Bousfiha, de son vrai nom, l’animateur vedette de cette station musicale dirigée par Younes Boumehdi est impliqué dans une affaire de «faux crime à la radio». Deux autres personnes sont poursuivies dans le cadre de cette affaire: Amine S et Mustapha ont écopé respectivement de quatre mois et de trois mois de prison ferme. Momo se pourvoit en cassation.

Pour rappel, en mars 2024, le procureur du Roi avait décidé de poursuivre Momo en état de liberté provisoire moyennant une caution de 100.000 dirhams, tandis que les autres accusés étaient poursuivis en état de détention pour des accusations portant notamment sur «outrage à un corps constitué», ainsi que complicité dans la diffusion de fausses informations.

Lors d’un échange en direct avec Momo l’animateur vedette de cette émission, un auditeur s’est dit, à l’antenne, victime d’un vol à l’arrachée de son smartphone. En guise de compensation, l’animateur avait annoncé lui offrir un nouveau téléphone.

L’enquête judiciaire menée par la police judiciaire de Casablanca, sous la supervision du parquet compétent, portait sur la promotion d’un faux crime et la propagation de fausses informations via des systèmes informatiques, affectant le sentiment de sécurité des citoyens et portant atteinte à une institution organisée.