Audiences Ramadan 2026: la saison III de «Bnat Lalla Mennana» en tête avec 12,3 millions de téléspectateurs

La série Bnat Lalla Mennana de retour sur 2M pour une saison 3.

Sans surprise, cette troisième saison a battu le record des productions les plus regardées de cette première semaine du mois sacré. Ils ne sont pas moins de 12,3 millions de téléspectateurs à avoir suivi les tribulations de Samia Akariou et de sa bande, selon les chiffres d’audience fraîchement publiés par le Centre interprofessionnel d’audimétrie médiatique (CIAUMED).

En deuxième position, on retrouve toujours 2M avec «Yawmiyat Mahjouba wa Tibariya», qui culmine à 10,3 millions de téléspectateurs pour 49,6% de part d’audience. Cette capsule humoristique, signée Mourad El Khaoudi et réunissant Dounia Boutazout, Sahar Seddiki et Tarik Boukhari, s’inscrit dans la continuité de la série: «Jouj Wjouh».

Juste après figure la série «Hikayat Chama» avec 9,9 millions de téléspectateurs et 37% de part d’audience. Diffusée quotidiennement à 19h25, elle est réalisée par Brahim Chkiri et réunit au casting Boutayna El Yaagoubi, Kamal Cadimi, Abdelhak Belmjahed, Jaouad Alami et Abdeslam Bouhcini. Déjà très suivi par les Marocains, le feuilleton turc «Hadik Hyati», diffusé à 20h10 au lieu de 19h10 habituellement, a enregistré 9,3 millions de téléspectateurs et a décroché 42,3% de part d’audience.

Vient ensuite le tour de la série «Attaman», sur Al Aoula cette fois-ci, avec 9,2 millions de téléspectateurs. Réalisée par Rabii Shajid et diffusée tous les jours à 18h35, elle réunit Abdellah Ferkouss, Sahar Seddiki, Najat El Ouafi, Souad Hassan, Rababe Gouyd et Nada Haddaoui.

En deuxième place sur Al Aoula, on retrouve la série «Shkoun Kan Ygol», signée Safaa Baraka. Diffusée chaque jour à 20h30, elle a rassemblé 7,5 millions de téléspectateurs autour d’un casting composé d’Ibtissam Laaroussi, Farah El Fassi et Mehdi Foulane.

À la troisième place du top 5 d’Al Aoula, «Aaach Tmaa» a séduit 7,4 millions de téléspectateurs. Cette série, diffusée quotidiennement à 19h30, est réalisée par Ayoub Lahnoud avec Saadia Ladib, Meryem Zaimi, Amine Ennaji, Mounia Lemkimel et Sâad Mouaffak au casting.

Enfin, on retrouve «Lmardi» avec les comédiens Haytham Miftah, Oussama Ramzi, Adil Abatourab et Meryem Zaimi. La série est diffusée tous les jours à 19h15 sur Al Aoula.

En prime time, entre 18h15 et 21h00, Al Aoula a enregistré une part d’audience cumulée de 33%, tandis que 2M l’a dépassée avec 42,3% de part d’audience.