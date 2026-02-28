Médias

Audiences Ramadan 2026: la saison III de «Bnat Lalla Mennana» en tête avec 12,3 millions de téléspectateurs

La série Bnat Lalla Mennana de retour sur 2M pour une saison 3.

Cette première semaine du Ramadan, 2M a largement dominé les écrans avec, en tête du classement, la saison III de la série «Bnat Lalla Mennana». Réalisée par Chaouki El Oufir et réunissant l’équipe habituelle autour de Samia Akariou, Nora Skalli et Saadia Ladib, cette production, diffusée tous les jours à 18h40 sur 2M, a été suivie par plus de 12,3 millions de téléspectateurs.

Par Qods Chabâa
Le 28/02/2026 à 14h30

Sans surprise, cette troisième saison a battu le record des productions les plus regardées de cette première semaine du mois sacré. Ils ne sont pas moins de 12,3 millions de téléspectateurs à avoir suivi les tribulations de Samia Akariou et de sa bande, selon les chiffres d’audience fraîchement publiés par le Centre interprofessionnel d’audimétrie médiatique (CIAUMED).

En deuxième position, on retrouve toujours 2M avec «Yawmiyat Mahjouba wa Tibariya», qui culmine à 10,3 millions de téléspectateurs pour 49,6% de part d’audience. Cette capsule humoristique, signée Mourad El Khaoudi et réunissant Dounia Boutazout, Sahar Seddiki et Tarik Boukhari, s’inscrit dans la continuité de la série: «Jouj Wjouh».

Juste après figure la série «Hikayat Chama» avec 9,9 millions de téléspectateurs et 37% de part d’audience. Diffusée quotidiennement à 19h25, elle est réalisée par Brahim Chkiri et réunit au casting Boutayna El Yaagoubi, Kamal Cadimi, Abdelhak Belmjahed, Jaouad Alami et Abdeslam Bouhcini. Déjà très suivi par les Marocains, le feuilleton turc «Hadik Hyati», diffusé à 20h10 au lieu de 19h10 habituellement, a enregistré 9,3 millions de téléspectateurs et a décroché 42,3% de part d’audience.

Vient ensuite le tour de la série «Attaman», sur Al Aoula cette fois-ci, avec 9,2 millions de téléspectateurs. Réalisée par Rabii Shajid et diffusée tous les jours à 18h35, elle réunit Abdellah Ferkouss, Sahar Seddiki, Najat El Ouafi, Souad Hassan, Rababe Gouyd et Nada Haddaoui.

En deuxième place sur Al Aoula, on retrouve la série «Shkoun Kan Ygol», signée Safaa Baraka. Diffusée chaque jour à 20h30, elle a rassemblé 7,5 millions de téléspectateurs autour d’un casting composé d’Ibtissam Laaroussi, Farah El Fassi et Mehdi Foulane.

À la troisième place du top 5 d’Al Aoula, «Aaach Tmaa» a séduit 7,4 millions de téléspectateurs. Cette série, diffusée quotidiennement à 19h30, est réalisée par Ayoub Lahnoud avec Saadia Ladib, Meryem Zaimi, Amine Ennaji, Mounia Lemkimel et Sâad Mouaffak au casting.

Lire aussi : Jaouad Lahlou, scénariste de «Bnat Lalla Mennana» saison III: «Cela fait 10 ans que je travaille et j’en suis à ma 25e série»

Enfin, on retrouve «Lmardi» avec les comédiens Haytham Miftah, Oussama Ramzi, Adil Abatourab et Meryem Zaimi. La série est diffusée tous les jours à 19h15 sur Al Aoula.

En prime time, entre 18h15 et 21h00, Al Aoula a enregistré une part d’audience cumulée de 33%, tandis que 2M l’a dépassée avec 42,3% de part d’audience.

Par Qods Chabâa
Le 28/02/2026 à 14h30
#audiences#Ramadan#Télévision#Téléspectateurs#Al Aoula#2M

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Audiences Ramadan 2025: la sitcom «Mabrouk Elina», en tête avec 12,2 millions de téléspectateurs

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Audiences ramadan: Al Aoula surclasse 2M

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Décès de Safia Ziani, grande dame du théâtre et de la télévision

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Jaouad Lahlou, scénariste de «Bnat Lalla Mennana» saison III: «Cela fait 10 ans que je travaille et j’en suis à ma 25e série»

Articles les plus lus

1
Autonomie du Sahara: comment l’Algérie craint pour ses frontières contestées et demande une garantie américaine
2
Admission, filières, gestion... Ce qu’il faut savoir sur l’Académie des métiers de l’aéronautique
3
Frappes en Iran: Royal Air Maroc et plusieurs compagnies aériennes annulent des vols vers le Moyen-Orient
4
En images, les premiers conteneurs tombés du navire Ionikos s’échouent sur le littoral de Casablanca
5
Dattes algériennes: tous ces dangers pour la santé auxquels les Marocains s’exposent
6
Algérie: le silence imposé à Lyes Guernine, 22 ans, condamné pour un maillot marocain
7
Port de Casablanca: le trafic maritime toujours suspendu après la chute de 85 conteneurs du navire Ionikos
8
Reprise de la raffinerie Samir: le tribunal de commerce de Casablanca rejette l’offre de l’émirati MJM
Revues de presse

Voir plus