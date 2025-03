Audiences Ramadan 2025: la sitcom «Mabrouk Elina», en tête avec 12,2 millions de téléspectateurs

La sitcom Mabrouk Elina , avec en tête d'affiche Aziz Hattab et Ibtissam Laroussi.

Le dimanche 2 mars, premier jour du Ramadan, 2M a dominé l’audience en prime time avec une part de marché de 36%. La sitcom «Mabrouk Elina» a séduit plus de 12,2 millions de téléspectateurs, s’imposant comme le programme le plus regardé de la soirée.

D’autres productions ont également connu un succès notable: la série «Addam Al Machrouk», réalisée par Ayoub Lahnoud, a rassemblé 10,5 millions de téléspectateurs, tandis que «Charqui ou Lgharbi», signée Chaouki El Oufir, a attiré 9,2 millions de fidèles.

En deuxième partie de soirée, la série historique «Mesk Ellil» de Hicham El Jebbari a fédéré plus de 7,2 millions de téléspectateurs, confirmant l’intérêt du public pour les productions nationales.

Lire aussi : Télévision. 2M dévoile sa grille de programmes pour le ramadan 2025

Par ailleurs, la nouvelle série «Tourate Al Maghrib», dédiée à la valorisation du patrimoine culturel marocain et diffusée chaque dimanche soir pendant le mois sacré, a réalisé un excellent démarrage. Son premier épisode, consacré à l’histoire et à la beauté du caftan marocain, a attiré 4 millions de téléspectateurs.

Un engouement qui se prolonge sur le digital

Le succès de la grille ramadanesque de 2M ne se limite pas à la télévision. Sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques de la chaîne, les programmes ont généré plus de 7,2 millions de vues en seulement 12 heures, confirmant l’engagement fort du public.

Avec plus de 70% de part d’audience en prime time, 2M et SNRT réaffirment leur leadership et l’engouement des téléspectateurs pour les productions locales.