Médias

Le journaliste Hamid Barrada tire sa révérence à l’âge de 87 ans

الصحافي المغربي حميد برادة

Le journaliste Hamid Barrada.

Le journaliste Hamid Barrada est décédé ce samedi 26 septembre à l’aube, à l’âge de 87 ans. Il sera inhumé après la prière d’Al Asr au cimetière Arrahma.

Par La Rédaction
Le 26/09/2026 à 10h52

«Mais encore», célèbre émission sur 2M entre 2007 et 2018 c’était lui. Le journaliste Hamid Barrada a marqué le paysage médiatique marocain et français. Père de Yto Barrada, la Fondatrice de la Cinémathèque de Tanger, il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à l’âge de 87 ans.

Lire aussi : Décès d’Abdelali Benamour, l’économiste qui voulait donner des dents au Conseil de la concurrence

Né en 1939 à Tanger, le défunt, diplômé en philosophie, en droit et en sociologie politique, avait rejoint l’hebdomadaire Jeune Afrique, où il est devenu grand reporter.

Il en a été, ensuite, rédacteur en chef de 1974 à 1985 et collaborateur régulier, avant d’être nommé directeur Maghreb/Moyen-Orient de la chaîne francophone TV5.

Par La Rédaction
Le 26/09/2026 à 10h52
#Décès#Hamid Barrada#Journaliste#Médias

LEs contenus liés

Société

Décès d’Abdelali Benamour, l’économiste qui voulait donner des dents au Conseil de la concurrence

Politique

Décès d’Ahmed Ben Rached Al-Maktoum: message de condoléances du Roi au président des Émirats

Société

Décès de Mohamed Tazi, fondateur du groupe Azura

Société

Décès d’Abdelhak Tazi, figure emblématique du parti de l’Istiqlal

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations
2
Publicité politique sur Meta: ce que chaque parti a dépensé et ce que ça lui a rapporté
3
Élections 2026: c’est maintenant que les choses sérieuses commencent
4
Législatives: voici le décompte définitif, avec 97 sièges, le PAM est le vainqueur du scrutin
5
F-16 et Rafale dans le même ciel: grand entraînement conjoint franco-marocain dans le Vaucluse
6
Législatives 2026: nouvelle hiérarchie et plusieurs scénarios de coalition
7
Législatives. Aziz Akhannouch: de la toute-puissance à l’humiliation
8
Résultats, participation, organisation: les Législatives 2026 en chiffres
Revues de presse

Voir plus