Le journaliste Hamid Barrada tire sa révérence à l’âge de 87 ans

«Mais encore», célèbre émission sur 2M entre 2007 et 2018 c’était lui. Le journaliste Hamid Barrada a marqué le paysage médiatique marocain et français. Père de Yto Barrada, la Fondatrice de la Cinémathèque de Tanger, il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à l’âge de 87 ans.

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Né en 1939 à Tanger, le défunt, diplômé en philosophie, en droit et en sociologie politique, avait rejoint l’hebdomadaire Jeune Afrique, où il est devenu grand reporter.

Il en a été, ensuite, rédacteur en chef de 1974 à 1985 et collaborateur régulier, avant d’être nommé directeur Maghreb/Moyen-Orient de la chaîne francophone TV5.