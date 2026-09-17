AVIS DE DÉCÈS:

«Le groupe Azura et l’ensemble de ses collaborateurs ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de Mohamed Tazi, Fondateur du groupe Azura et pionnier de l’agro-industrie marocaine.

Visionnaire et entrepreneur engagé, il aura profondément marqué le développement de la filière fruits et légumes au Maroc, son ouverture à l’international et le développement des territoires du Sud.

Son héritage entrepreneurial, humain et social, restera durablement inscrit dans l’histoire de la filière. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.»