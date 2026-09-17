Société

Décès de Mohamed Tazi, fondateur du groupe Azura

Le défunt Mohamed Tazi, fondateur du groupe Azura.

Mohamed Tazi, fondateur du groupe «Azura» spécialisé dans la production et l’exportation de fruits et légumes au Maroc, est décédé mardi 15 septembre 2026.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 16h35

AVIS DE DÉCÈS:

«Le groupe Azura et l’ensemble de ses collaborateurs ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de Mohamed Tazi, Fondateur du groupe Azura et pionnier de l’agro-industrie marocaine.

Visionnaire et entrepreneur engagé, il aura profondément marqué le développement de la filière fruits et légumes au Maroc, son ouverture à l’international et le développement des territoires du Sud.

Son héritage entrepreneurial, humain et social, restera durablement inscrit dans l’histoire de la filière. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.»

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 16h35
#Décès#Mohamed Tazi#Azura Group#Agroalimentaire#fruits et légumes#production#exportation

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