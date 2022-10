© Copyright : DR

La Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a organisé, le 28 octobre 2022 au siège de l’institution, une cérémonie de signature du nouveau cahier des charges de Hit Radio.

L’établissement de ce nouveau cahier des charges s’inscrit dans le cadre du renouvellement par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA), de la licence d’exploitation de Hit Radio arrivée à échéance.

Le nouveau cahier des charges de Hit Radio maintient sa vocation de service radiophonique musical à couverture nationale. Il renforce également les engagements de l’opérateur relatifs notamment à la déontologie des programmes, et à d’autres prescriptions apportées par la loi n°11.15 portant réorganisation de la HACA et par les amendements introduits en 2015 et 2016 dans la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle, souligne la HACA dans un communiqué.

Lors de la cérémonie de signature, la présidente de la HACA, Latifa Akharbach, a réaffirmé l’engagement déterminé de l’instance au niveau de l’accompagnement des opérateurs et de la promotion des efforts de développement de l’offre audiovisuelle nationale, publique et privée, poursuit la même source.

La présidente de la HACA a en outre exprimé le vœu que Hit Radio, issue de la première génération de licences octroyées par la HACA en 2006, puisse capitaliser son expérience pour optimiser le service aux citoyens-auditeurs à travers le renforcement continu des standards de qualité des programmes.