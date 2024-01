Deux Marocaines dans le classement Forbes des 50 femmes de plus de 50 ans les plus influentes d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient

Nadia Fettah, ministre de l'Économie et des Finances, et Rajaâ Cherkaoui El Moursli, professeure de physique nucléaire, toutes les deux consacrées par le magazine "Forbes".

Elles sont PDG, fondatrices de leur propre entreprise ou actrices dans l’humanitaire, et oeuvrent aussi bien dans le domaine scientifique que dans celui de la mode ou encore de la finance. Elles sont au nombre de 50, elles ont plus de 50 ans et exercent leur influence en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, prouvant ainsi, relève Forbes, que «la seconde moitié de la vie est aussi la plus réussie et la plus enrichissante». Parmi ces femmes de trempe figurent deux Marocaines qui n’en finissent pas de briller dans leurs domaines respectifs, la scientifique Rajaâ Cherkaoui El Moursli et la ministre Nadia Fettah.

Âgée de 70 ans, la première est professeure de physique nucléaire au Maroc. Elle doit sa renommée internationale à ses recherches qui ont contribué à prouver l’existence du boson de Higgs, la particule responsable de la création de la masse, et lui ont valu en 2015 le prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science.

Rajaâ Cherkaoui El Moursli affiche une carrière scientifique de près de 30 ans, jalonnée de nombreuses réalisations.Après avoir obtenu un doctorat ès sciences physiques à l’Université Joseph Fourier de Grenoble, elle réalise ses premiers travaux de recherche au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble, en France, sur la physique des ions lourds. De retour au Maroc, elle intègre en 1982 la faculté des sciences de l’Université Mohammed V-Agdal de Rabat en tant qu’enseignante chercheuse et est, depuis 1996, responsable du Laboratoire de physique nucléaire (LPNR).

Quant à Nadia Fettah, elle s’impose, à 52 ans, comme la première femme ministre de l’Économie et des Finances du Maroc, après avoir débuté sa carrière politique en 2019 en tant que ministre du Tourisme et de l’Économie sociale.

Dans sa présentation, Forbes rappelle le parcours de celle qui, avant d’entrer au gouvernement, a fondé et dirigé en 2000 le groupe Maroc Invest Finances, une société de capital-investissement basée à Casablanca, avant de rejoindre, en 2005, la société d’investissement Saham Group. Elle y avait supervisé dans un premier temps les finances et les opérations, avant de devenir présidente du conseil d’administration et directrice générale adjointe en 2017.