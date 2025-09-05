Médias

Action sociale: Les «folles sagesses» de Mahdi Benabdeljalil l Podcast Business & Leaders (ep.16)

VidéoDans ce nouvel épisode du podcast «Business & Leaders», Jamal Belahrach reçoit Mahdi Benabdeljalil, entrepreneur solidaire et acteur associatif engagé. Animé par une profonde quête de sens et de spiritualité, il raconte comment il a troqué le confort d’une carrière classique pour suivre la voie de l’engagement social où il s’est démarqué, notamment lors du séisme d’Al Haouz. Également auteur de «Folles sagesses», il livre un témoignage authentique sur l’importance de l’engagement, de l’authenticité et de la fidélité à ses convictions.

Par Jamal Belahrach
Le 05/09/2025 à 19h03
#Jamal Belahrach#Diaspora#podcast #Business&Leaders#Journalisme

