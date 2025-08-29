Petits taxis: Hicham Amadi, le driver du changement| Podcast Business & Leaders (ep.15)
VidéoDans ce nouvel épisode du podcast «Business & Leaders», Jamal Belahrach reçoit Hicham Amadi, PDG de Toogo et vice-président de l’ASMEX. Issu d’une famille modeste à Casablanca, il retrace son parcours, de l’école publique marocaine aux grandes écoles françaises, avant son retour au Maroc. Entre premières expériences salariées difficiles et volonté affirmée de créer sa propre entreprise, il partage un témoignage sincère sur la persévérance, l’éducation et une réussite entrepreneuriale basée sur son propre vécu et ses trajets quotidiens.