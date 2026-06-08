SOUEAST fête un an au Maroc avec 1.500 véhicules vendus et lance le nouveau S08 DM

Il y a un an, SOUEAST, marque automobile chinoise distribuée exclusivement par M-AUTOMOTIV, faisait son arrivée sur le marché marocain en portant une ambition claire: redéfinir les standards de l’automobile à travers une combinaison de technologie avancée, design affirmé et accessibilité premium.

Moins de douze mois après son lancement, SOUEAST franchit déjà le cap des 1.500 véhicules commercialisés au Maroc, confirmant la pertinence de son positionnement et l’intérêt croissant des automobilistes marocains pour une nouvelle génération de SUV combinant innovation, confort et performance.

La marque s’appuie sur un réseau en pleine expansion, avec cinq points de vente opérationnels à Casablanca, Rabat, Marrakech et Fès, et de prochaines ouvertures prévues à Tanger, El Jadida et Agadir, soutenues par le groupe M-AUTOMOTIV.

Cette dynamique s’illustre aujourd’hui par le lancement du SOUEAST S08 DM, modèle stratégique qui incarne la vision de la marque et marque une nouvelle étape de son développement au Maroc. Véritable vitrine technologique, ce SUV du segment D renforce la présence de SOUEAST sur un marché très concurrentiel, avec un positionnement premium affirmé.

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Doté de la technologie KUNPENG Super Hybrid C-DM, le S08 DM développe 347 chevaux et 525 Nm de couple, avec une consommation mixte maîtrisée de 5,3 L/100 km. Sa batterie LFP CATL de 18,4 kWh lui permet une autonomie électrique de plus de 107 km et une autonomie combinée pouvant atteindre 1.000 km, répondant aux nouveaux besoins de mobilité.

Pensé comme un espace de vie haut de gamme, le S08 DM se distingue par un habitacle raffiné et ultra-équipé: sièges massants, chauffants et ventilés, climatisation tri-zone, système audio immersif et technologies d’aide à la conduite de dernière génération.

Il intègre également des équipements exclusifs renforçant l’expérience à bord, tels que la fonction «Boss Switch» côté passager, une tablette arrière escamotable supportant jusqu’à 30 kg, un mini-réfrigérateur intégré (6,4 L) avec fonctions chaud et froid, ainsi que des sièges modulables pilotables depuis l’écran central.

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Côté sérénité, le S08 DM bénéficie d’un niveau de garantie exceptionnel: 10 ans ou 1.000.000 km pour le moteur, 7 ans ou 200.000 km pour le véhicule, et 8 ans ou 160.000 km pour la batterie.

Avec ce lancement, SOUEAST confirme sa volonté de s’inscrire durablement sur le marché marocain en tant qu’acteur innovant et ambitieux. «En seulement un an, SOUEAST s’est imposée comme une marque reconnue au Maroc. Le franchissement du cap des 1.500 véhicules et le lancement du S08 DM illustrent la confiance de nos clients et la dynamique de croissance de la marque», souligne Souhail HOUMAINI, directeur général de M-AUTOMOTIV.

Ce premier anniversaire marque ainsi non pas une finalité, mais le début d’une nouvelle phase de développement, portée par l’ambition de redéfinir les standards du SUV au Maroc autour de la technologie, du confort et de l’expérience client.