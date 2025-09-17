SOUEAST inaugure son showroom à Rabat et enrichit son offre avec le S06 essence

Situé sur l’avenue Hassan II, Résidence Mariam à Rabat, ce nouveau showroom incarne l’ADN de la marque et propose une expérience qui va bien au-delà de la simple découverte d’un véhicule. Il s’inscrit comme une étape clé dans la stratégie de proximité et de développement de M-AUTOMOTIV, réaffirmant son engagement à offrir aux automobilistes marocains une expérience client innovante, conviviale et connectée.

À l’occasion de l’inauguration de ce nouveau showroom, SOUEAST annonce le lancement de la S06 en version essence, enrichissant ainsi son offre :

S06 : SUV urbain du segment C, il conjugue design audacieux, technologie avancée et motorisations performantes (essence et hybride rechargeable jusqu’à 360 ch).

S07 : SUV intelligent 7 places, il se distingue par son intérieur modulable, ses motorisations efficientes jusqu’à 197 ch, et une dotation technologique complète. Il incarne le compagnon idéal pour les familles et les professionnels.

S09 : fleuron du segment D, ce véhicule allie puissance, raffinement intérieur et innovations de pointe. Conçu pour les grandes escapades comme pour le quotidien, il offre un espace généreux, un haut niveau de confort et des technologies d’assistance de dernière génération.

Avec une gamme ainsi pensée pour tous les styles de vie, des conducteurs urbains aux familles avides de confort et de technologie, SOUEAST s’impose comme un partenaire de confiance des automobilistes marocains. En alliant innovation, fiabilité et plaisir de conduite, la marque affirme son ambition d’accompagner durablement ses clients dans toutes leurs aventures.

A propos de SOUEAST:

SOUEASTest une marque automobile chinoise en pleine ascension, fruit d’une coentreprise entre China Motor Corporation, Fujian Motor Industry Group et Mitsubishi Motors.Le nom de la marque est inspiré de sa ville natale Fuzhou, une ville située dans le sud-est de la Chine et qui est le plus ancien port de commerce de Chine et l’une des villes les plus importantes pour la fabrication automobile.

Le nom de SOUEAST hérite donc d’un patrimoine millénaire de commerce extérieur, ainsi que de la force de la fabrication industrielle moderne. En 2024, SOUEAST est présente dans 18 pays à travers le globe avec 124 points de ventes, et dispose de 3 usines principales en Chine, à Wufu, Kuifeng et Fuzhou.

A propos de M-AUTOMOTIV:

Née en juin 2023 de la collaboration entre Cap Holding et HS Gestion, M-AUTOMOTIV s’impose aujourd’hui comme le premier distributeur automobile au Maroc. L’entreprise commercialise les marques Renault, Dacia et Alpine, tout en proposant une large sélection de véhicules d’occasion multimarques ainsi que des services après-vente reconnus pour leur qualité. En novembre 2024, M-AUTOMOTIV a franchi une nouvelle étape majeure en signant un partenariat exclusif avec le constructeur chinois JAC Motors, puis en juin 2025 avec le lancement officiel de la marque SOUEAST au Maroc. Avec un réseau de 22 points de vente à travers le Royaume, plus de 650 collaborateurs, et deux distinctions consécutives du prix “Élu Service Client de l’Année”, M-AUTOMOTIV confirme son engagement à offrir une expérience client exceptionnelle, de proximité et de confiance. Aujourd’hui, M-AUTOMOTIV est le leader incontesté de la distribution automobile au Maroc et entend continuer à innover pour répondre aux besoins d’une clientèle en constante évolution.