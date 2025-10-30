Lifestyle

Roche Bobois Maroc lance ses jours exceptionnels du 1 au 16 novembre

Les jours exceptionnels de Roche Bobois se déroulent du 1er au 16 novembre 2025.

Roche Bobois Maroc annonce ses jours exceptionnels du 1 au 16 novembre: et si le véritable luxe, c’était de pouvoir tout réinventer?

Par Contenu de marque
Le 30/10/2025 à 11h31

Roche Bobois, symbole du design et de l’art de vivre à la française, invite cette année encore les passionnés de décoration et de créativité à vivre une expérience unique: les jours exceptionnels, du 1er au 16 novembre 2025.

Durant cette période exclusive, toutes les collections Roche Bobois, sans exception, bénéficient de remises exceptionnelles: l’occasion rêvée d’imaginer, de réinventer et de créer un intérieur à son image.

Bien plus qu’une promotion, les jours exceptionnels sont une véritable invitation à oser l’exception: l’audace d’un canapé signature, la couleur qui inspire, la créativité qui éveille, l’élégance d’un design intemporel… Autant de façons de redécouvrir le mobilier d’exception à travers le regard unique de Roche Bobois.

Tout réinventer

Chaque création devient une pièce d’exception, chaque espace une expression de soi. Parce que le véritable luxe, c’est celui de pouvoir tout réinventer.

À découvrir dans les showrooms Roche Bobois du Maroc à Rabat, Casablanca et Marrakech. «Nos équipes de conseillers en design d’intérieur vous accompagnent pour transformer vos espaces avec des finitions sur mesure et des conseils personnalisés», indique Roche Bobois.

«Rendez-vous dès le 1er novembre pour explorer un univers où le design d’exception devient votre plus belle inspiration», ajoute-t-elle.

Informations sur les showrooms:

• Rabat- Km 5 avenue Mohammed VI, Souissi / 05.37.65.85.05 / rabat@roche-bobois.com

• Marrakech- M Avenue, Hivernage / 05.24.20.10.00 / marrakech@roche-bobois.com

• Anfa - Villa Roche Bobois, Angle bd Ghandi et bd abdelkrim Al Khattabi, Anfa – Casablanca / 05.22.39.39.15 / anfa@roche-bobois.com

Laissez-vous inspirer, le design Roche Bobois vous attend!

Par Contenu de marque
Le 30/10/2025 à 11h31
