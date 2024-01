Maroc des Lumières: la styliste Fatim Filali Idrissi fait sensation à Abidjan

Composée de 20 looks saisissants, la collection est bien plus qu’une simple série de caftans, c’est une vibrante célébration de l’âme marocaine, puisant son inspiration dans les villes emblématiques du pays. Chaque pièce témoigne d’un hommage délicat au patrimoine foisonnant du Maroc, capturant avec finesse l’esprit du Sahara, d’Al Haouz, du Rif, du Sous de l’Atlas et de Marrakech.

Les tissus nobles, tels que «lekhrib» et «lbahja», profondément enracinés dans l’héritage marocain ainsi que les bijoux créés il y a plus de 80 ans, utilisés dans le défilé, racontent les récits éloquents de notre passé séculaire. Fatim Filali Idrissi a réussi, en tant que designer-styliste, à transcender la mode pour offrir une expérience visuelle globale empreinte de l’essence culturelle du Maroc.

Invitée par l’Office national marocain de tourisme, Fatim Filali Idrissi a exprimé son honneur de représenter le Maroc à cet événement d’envergure africaine, soulignant l’importance du soutien du roi Mohammed VI dans la préservation et la promotion du patrimoine marocain à l’échelle internationale.

Elle a également félicité les organisateurs pour le succès du défilé, exprimant la nécessité d’une collaboration entre les créateurs de mode et les institutions nationales dans la promotion de la culture et du tourisme.

La participation de Fatim Filali Idrissi à cet événement coïncidant avec la CAN avec ses 20 looks estivaux ne met pas seulement en lumière son talent exceptionnel en tant que designer-styliste, mais renforce également son rôle d’ambassadrice culturelle, contribuant ainsi à enrichir l’image du Maroc à l’échelle internationale.