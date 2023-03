L’Association nationale des créateurs marocains de mode est née

L’Association nationale des créateurs marocains de mode (ANCMM) vient de voir le jour. Cette structure réunit pour l’instant une vingtaine de designers de mode marocains. «Nous avons lancé cette association dans le but de structurer juridiquement le métier en général», déclare la styliste Meriem Boussikouk, présidente de cette association fraîchement instituée dans une déclaration pour le360, en marge de la conférence de presse organisée hier mardi 21 mars à Casablanca.

«Les stylistes sont frustrés de créer leurs modèles et de les retrouver partout. C’est l’anarchie totale, surtout avec les réseaux sociaux. Tout le monde prétend faire de la haute couture. Des fois, on retrouve les photos de nos shootings dans des sites de vente en ligne», poursuit la présidente de l’ANCMM.

La première action concrète de l’association sera d’organiser une Fashion Week annuelle pour donner de la visibilité à tous les créateurs de mode marocains, et pas uniquement ceux de la haute couture traditionnelle.

«Nous souhaitons organiser un évènement national, un défilé annuel ouvert à tous et qui sera inscrit dans un calendrier officiel», précise pour sa part la trésorière de l’association, la designer de mode Meryem Belkhayat qui n’est autre que la fille du célèbre chanteur Marocain Abdelhadi Belkhayat, qui confirme que l’objectif de cette association est de professionnaliser le métier dans le but de servir la cause du patrimoine national en protégeant les créations de mode la contrefaçon.