Lifestyle

Marcher sur du sel, la nouvelle tendance bien-être qui fait le buzz

Le Salt Stomping, la pratique qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

On appelle cette pratique le «salt stomping» et depuis quelques jours, elle s’impose comme la nouvelle lubie des réseaux sociaux.

Par La Rédaction
Le 07/07/2026 à 09h30

Marcher pieds nus sur une couche de sel pendant une dizaine de minutes suffirait à favoriser la détente, réduire le stress et améliorer la qualité du sommeil. C’est du moins ce qu’avancent de nombreux adeptes de cette pratique, devenue en quelques mois une véritable tendance sur les réseaux sociaux.

Pour être pleinement efficace, ce rituel devrait même être pratiqué avec du sel d’Epsom, réputé pour sa richesse en sulfate de magnésium. Utilisé depuis longtemps dans les bains pour soulager les tensions musculaires et favoriser la relaxation, il est à l’origine de la tendance du salt stomping. Ses adeptes sont convaincus que le fait de marcher pieds nus sur ce sel en démultiplierait les bienfaits.

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Mais, n’en déplaise à ses adeptes, cette pratique ne repose sur aucune preuve scientifique. S’il est admis qu’un bain au sel d’Epsom peut procurer une sensation de détente grâce au contact prolongé du sel dissous avec la peau, rien ne démontre que le simple fait de marcher sur des cristaux de sel produise les mêmes effets. Au mieux, cette pratique peut procurer une sensation de bien-être, comparable à celle ressentie après certains soins de pédicure ou de réflexologie, sans que cela ne permette d’en attribuer les bénéfices au sel lui-même.

Par La Rédaction
Le 07/07/2026 à 09h30
#Bien-être#Santé#réseaux sociaux

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