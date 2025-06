L’aloe vera, la plante miracle à glisser dans votre routine beauté cet été

Quand les températures montent, la peau se déshydrate, s’échauffe, réagit et tire la sonnette d’alarme. C’est là que l’aloe vera entre en scène. Derrière son apparence de simple plante grasse se cache un vrai trésor de bienfaits que l’on se transmet de génération en génération depuis l’Antiquité pour ses vertus apaisantes, réparatrices et rafraîchissantes.

En effet, son gel transparent est un pur concentré de vitamines A, C et E – de puissants antioxydants qui aident la peau à se régénérer – mais aussi de zinc, magnésium, sélénium ou encore de calcium, qui agissent en profondeur pour réparer et protéger.

Sous son nom scientifique Aloe Barbadensis Miller, cette plante discrète s’impose ainsi comme un véritable bouclier végétal contre les agressions estivales.

Visage, corps, après-soleil: l’aloe vera fait (presque) tout

Utilisé pour le visage ou le corps, l’aloe vera convient à tous les types de peau. Utilisé sous forme de crèmes légères, ou en duo avec des ingrédients boosters comme l’acide hyaluronique ou le beurre de karité, il hydrate les peaux sèches, apaise les peaux sensibles, aide à réguler le sébum des peaux grasses et est tout aussi utile aux peaux matures, en ce qu’il stimule la production de collagène et d’élastine – deux alliés anti-âge essentiels.

De plus en plus présent dans les crèmes solaires et les soins après-soleil, l’aloe vera aide la peau à mieux supporter l’exposition au soleil. Il garde l’hydratation intacte pendant la journée et accélère la réparation de la peau après l’exposition. Un réflexe à adopter aussi bien à la plage qu’à la ville sous forme de sérum, gel, crème, baume ou lait… Un véritable game changer beauté qui fait toute la différence.