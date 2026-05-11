Lifestyle

Les animaux de compagnie habillés par Adidas pour la Coupe du Monde 2026

Adidas a dévoilé sa nouvelle collection de maillots de football pour animaux de compagnie, à l'occasion de la Coupe du monde de Football 2026.

Adidas a dévoilé sa nouvelle collection de maillots de football pour animaux de compagnie, à l'occasion de la Coupe du monde de Football 2026.

L’équipementier sportif vient de dévoiler une collection inédite qui ne manquera pas de séduire les amoureux d’animaux. À l’occasion de la Coupe du monde de football 2026, chiens et chats pourront enfiler à leur tour le maillot de leur sélection préférée… ou du moins celle de leur maître.

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 08h45

Les équipes du Mexique, de Colombie, d’Argentine et du Japon pourront compter sur le soutien d’un nouveau type de supporters à l’occasion de la Coupe du monde qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. En effet, Adidas, a dévoilé une nouvelle collection destinée… aux animaux de compagnie. Chiens et chats pourront donc être habillés aux couleurs de ces quatre sélections et se joindre à la fête les jours de match.

Disponibles en Amérique du Nord, en Amérique latine et sur certains marchés d’Asie, ces maillots arborent un écusson de la fédération et un logo Adidas thermocollés, et sont disponibles depuis le 1er mai dans une sélection de boutiques Adidas et de points de vente, ainsi qu’en ligne.

Adidas n’est pas le seul équipementier à se frotter au juteux marché des vêtements pour animaux, lequel devrait atteindre plus de 9,6 milliards de dollars en 2032, selon Global Market Insights, expert en étude de marché américain.

Lire aussi : Le Maroc aura sa montre officielle pour la Coupe du Monde 2026

Dans le même esprit, du côté des clubs, la National Football League propose déjà des costumes aux couleurs de franchises destinés aux chiens, tandis que le club anglais d’Arsenal ou encore le club écossais du Celtic Glasgow ont développé casquettes et sweat-shirts pour chiens et chats.

Si la vente de ces maillots n’est pas encore étendue à l’Europe et à l’Afrique, on ne désespère pas de voir ces tenues pour supporters à quatre pattes s’étendre à d’autres sélections.

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 08h45
#Coupe du monde#Football#Animaux de compagnie#Adidas

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