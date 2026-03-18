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Le journal britannique «The Sun» fait l’éloge de Tanger

L'ancienne média de Tanger.. AFP or licensors

Une température idéale de 20°C ces prochains jours, une distance d’une heure de bateau seulement de l’Espagne, des hôtels cinq étoiles, des prix abordables… Autant d’arguments en faveur de Tanger qui séduisent les touristes britanniques.

Par La Rédaction
Le 18/03/2026 à 11h06

Dans un article élogieux, The Sun liste les nombreux avantages à choisir la ville de Tanger pour une escapade aussi dépaysante qu’abordable. Si la météo clémente ces prochains jours est certes un argument de taille, la publication souligne particulièrement les prix abordables affichés par les hôtels cinq étoiles de la ville du détroit.

Mais au-delà de l’aspect financier, qui représente certes un argument de poids, les activités culturelles font toutes la différence. Et à Tanger, pas le temps de s’ennuyer tant la ville dispose de sites à découvrir. «La ville elle-même regorge de choses à voir, de sa médina blanchie à la chaux à ses souks animés, en passant par des sites emblématiques comme la Kasbah et les grottes d’Hercule», énumère ainsi le journal britannique, soulignant le mélange de cultures «africaine, française et espagnole» propre à la ville, dont l’histoire s’écrivait déjà au temps de la mythologie grecque.

Lire aussi : À Tanger, la lumière redonne vie au patrimoine architectural

Également mis en lumière dans cet article, la «culture des cafés dynamique grâce à son influence française, la culture des tapas espagnole – et un mélange de langues également», une diversité expliquée par le fait que la ville a été créée en tant que zone internationale en 1912, attirant à la fois les Américains et les Européens.

Il est ainsi conseillé aux Britanniques, pour qui le thé est au centre d’un véritable rituel, de découvrir la culture du thé à la menthe depuis l’une des nombreuses terrasses de Tanger avec vue sur le détroit de Gibraltar et les nombreuses plages de la ville.

Par La Rédaction
Le 18/03/2026 à 11h06
#Tanger#voyages au Maroc

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