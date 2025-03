La Coupe du monde de Wingfoil Racing 2025 se déroulera à Dakhla

L’International Wing Sports Association (IWSA) a annoncé la tenue de de la Coupe du monde de Wingfoil Racing à Dakhla. Une première étape pour cet évènement sportif qui fera ensuite escale en Suisse, en Turquie, en Chine et au Brésil.

Du 19 au 23 mars 2025, des wingfoilers venus du monde entier se retrouveront sur la célèbre lagune de Dakhla, un lieu qui offre les conditions idéales pour la pratique du wingfoil, une variante du kitesurf avec des vents forts et des eaux plates.

L’évènement est organisé au Maroc par Soufiane Hamaini, considéré comme l’un des grands noms du kitesurf à l’échelle internationale et premier athlète du monde arabe à avoir participé à un championnat du monde de kitesurf en 2000 et avoir décroché un titre mondial.

Lire aussi : Un jour, une plage | PK25 à Dakhla, un paradis caché entre mer et désert

«Nous sommes honorés d’accueillir l’ouverture de la série 2025 de la Coupe du monde de Wingfoil Racing à Dakhla. Cet événement met non seulement en évidence le potentiel incroyable de notre emplacement, mais s’aligne également sur notre vision de la durabilité, de l’inclusion et de la sensibilisation au sport au Maroc. Nous sommes impatients d’accueillir les athlètes et les spectateurs», a déclaré Soufiane Hamaini au magazine spécialisé Sail World.

www.wingfoilracing.com