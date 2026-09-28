KGM s’impose avec une nouvelle génération de SUV alliant design technologique et confort
La marque KGM représentée par M Automotiv, le plus grand distributeur automobile au Maroc a présenté son modèle Torres dans ses deux versions électrique et hybride. C’était du 22 au 24 septembre au Salon international de la mobilité électrique et de l’After Market à la Foire internationale de Casablanca. Avec cette nouvelle génération de SUV alliant design technologique et confort, KGM s’impose sur le marché.