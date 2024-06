Agadir: à l’hôtel Dunes d’Or, les vacances d’été prennent un nouveau sens

L’été s’annonce inoubliable pour les visiteurs d’Agadir ayant songé à passer leur séjour à l’hôtel Dunes d’Or Beach Club. Avec des chambres et des suites confortables offrant des vues imprenables sur la mer, la piscine ou les jardins luxuriants, l’hôtel crée une atmosphère accueillante rappelant une maison de plage. Les invités peuvent ainsi se sentir comme chez eux tout en profitant d’un cadre idyllique.

L’hôtel propose un séjour All inclusive où tout est pris en charge: des repas gastronomiques aux boissons rafraîchissantes, en passant par des collations gourmandes disponibles à toute heure. La variété culinaire est au rendez-vous avec trois restaurants offrant une cuisine variée et raffinée, idéale pour satisfaire toutes les envies et tous les âges.

Intérieur d'une chambre à l'hôtel Dunes d'Or Beach Club d'Agadir.

Les enfants ne sont pas en reste avec un Kid’s club proposant un programme ludique et éducatif quotidien encadré par des animateurs dévoués et professionnels, une aire de jeux et un aquaparc pour des journées d’amusement non-stop. Les plus jeunes pourront ainsi se divertir en toute sécurité, permettant aux parents de profiter pleinement de leur séjour.

Les adultes pourront se détendre et se ressourcer au spa, se rafraîchir dans la piscine extérieure ou encore découvrir de nouvelles passions à la base nautique de l’hôtel. Des activités telles que la voile, le kayak, le surf ou le paddle sont proposées, offrant des moments d’évasion et d’aventure.

Le soir, l’hôtel Dunes d’Or Beach Club prend une nouvelle dimension et un autre éclat avec des spectacles et des animations qui promettent des soirées mémorables. Ces moments de convivialité et de partage ajoutent une touche supplémentaire à l’expérience unique proposée par l’établissement.

Lire aussi : Tourisme: les établissements hôteliers d’Agadir font peau neuve

Pour ceux qui souhaitent vivre cet été des moments inoubliables à l’hôtel Dunes d’Or Beach Club, il est possible de réserver dès maintenant votre chambre ou votre suite de prédilection sur le site web de l’hôtel ou par téléphone. Une remise exceptionnelle de 20% sur le meilleur tarif disponible est offerte, une opportunité à ne pas manquer pour profiter pleinement de ce cadre paradisiaque.

Cet été à Agadir, l’hôtel Dunes d’Or Beach Club se révèle être la destination parfaite pour des vacances alliant détente, divertissement et aventure.