À l’heure du ftour: l’incontournable Maâlouma

La recette de la Kefta Maâlouma.

Que serait une table de ftour sans une Maâlouma? Ce soir, on laisse place à cet incontournable de la cuisine marocaine.

Par La Rédaction
Le 27/02/2026 à 18h03

Simple à préparer et surtout savoureuse, la Maâlouma est une manière bien particulière d’accommoder la viande hachée de bœuf avant sa cuisson au gril. Sa singularité réside dans l’assemblage subtil d’épices et d’ingrédients qui lui confèrent son goût caractéristique. Si chaque foyer y apporte sa touche personnelle, faisant légèrement varier les recettes, le résultat demeure invariablement à la hauteur de sa réputation.

Proposée sur la carte marocaine de Casa José Bouskoura au cours du mois de Ramadan, la Maâlouma fait son entrée sur notre table de ftour, pour le plus grand plaisir des amateurs de viande, et de plaisirs simples.

#Ramadan#Ftour#Cuisine marocaine

