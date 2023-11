Royal Air Maroc lance «Safar Flyer Status Booster»

Le service «Safar Flyer Status Booster» a été développé dans le cadre de l’initiative RAM Open Innovation 2023, mobilisant des start-ups marocaines et internationales dans le but de co-construire des solutions innovantes en partenariat avec les équipes internes de Royal Air Maroc, souligne la compagnie aérienne dans un communiqué.

Cette réalisation découle ainsi d’une collaboration fructueuse avec la start-up singapourienne «Loyalty Status Co», spécialisée dans la fidélisation client, qui a été couronnée parmi les lauréats de la seconde édition de RAM Open Innovation, tenue à Fès en juin 2023.

Un système d’abonnement flexible

Concrètement, «Safar Flyer Status Booster» est un produit d’abonnements trimestriels permettant de doubler ou tripler le nombre de miles cumulé par les membres Safar Flyer pour tout vol éligible réalisé durant la période de souscription. Pour son lancement, le produit est disponible à des tarifs spéciaux: 99 euros pour le «Status Booster x2», et 198 euros pour le «Status Booster x3». L’abonnement est valable pour 90 jours, à compter de la date de souscription, et les membres peuvent opter pour son renouvellement automatique ou s’abonner à un trimestre seulement, avec la possibilité de suspendre l’abonnement à tout moment sur le site dédié.

Grâce à «Safar Flyer Status Booster», les voyageurs fréquents, membres du programme de fidélité de la compagnie, peuvent désormais maintenir plus aisément leur statut de fidélité ou accélérer leur progression vers des statuts supérieurs, ajoute le communiqué de RAM. Trois statuts de fidélité sont en effet proposés (Silver, Gold ou Platinum), offrant aux membres détenteurs de chaque statut plusieurs avantages exclusifs.

Les abonnements trimestriels «Safar Flyer Status Booster» sont disponibles sur le site officiel de la compagnie et accessibles via un site dédié. Pour rappel, «Safar Flyer» est le programme de fidélité de Royal Air Maroc, créé en 1996, qui récompense ses voyageurs fréquents à travers le gain de miles, permettant l’obtention de billets gratuits et d’autres avantages (surclassements, accès au fast track, entrée aux salons VIP et l’exonération de bagages supplémentaires).

En tant que membre de l’alliance Oneworld, les avantages du programme de fidélité de Royal Air Maroc peuvent également s’étendre aux 12 compagnies aériennes internationales membres de ce réseau. Dans la continuité de l’initiative RAM Open Innovation, d’autres produits et solutions innovants sont actuellement en cours de développement, conclut le communiqué de la compagnie aérienne.