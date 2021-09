Première édition des Rencontres du digital organisée à Rabat, le 29 septembre 2021, par le guichet unique national pour faciliter les procédures du commerce extérieur, PortNet, en partenariat avec l'ADD, et l’ANP.

© Copyright : MAP

Le mercredi 29 Septembre 2021 est une date à retenir dans l’ère digitale actuelle dans le Royaume, avec la tenue de la première édition des Rencontres du digital, organisée par PortNet, en partenariat avec l’Agence nationale des ports (ANP) et l’Agence de développement du digital (ADD).

«L’innovation digitale au service de la compétitivité et du développement économique du Maroc»: telle est la thématique choisie pour cette première édition organisée en format hybride à l'initiative de PortNet, le Guichet Unique National pour faciliter les procédures du commerce extérieur.

Dans son mot d’ouverture, Nadia Laraki, directrice générale de l’ANP a expliqué que le choix de cette thématique est le corollaire de deux facteurs essentiels, à savoir «les spécificités du secteur des ports au Maroc qui assure le traitement de la quasi-totalité du commerce extérieur, et les effets de la crise sanitaire qui a profondément métamorphosé nos actes au quotidien. Cette nouvelle crise a exigé de nous tous une forte agilité et une résilience».

L’évènement s'est penché sur l’apport de l’innovation digitale au nouveau modèle de développement économique.

Ont pris part à ce débat, Ahmed Laamoumri, secrétaire général du département de la réforme de l'administration, relevant du ministère de l'Economie et des finances, Nadia Laraki, directrice générale de l’ANP, Sidi Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’Agence de développement du digital, Youssef Ahouzi, directeur général par intérim de PortNet S.A. et Abdelkader Boukhriss, membre du conseil d'administration et président de la commission e-Gov de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

A l’issue de cet évènement, Portnet a signé un accord avec l’ADD. Cette coopération agit comme un levier de la promotion digitale au Maroc et surtout la promotion de la compétitivité des écosystèmes, principalement les opérateurs portuaires, logistiques et ceux du commerce extérieur.

La mutualisation de l’expertise des deux intervenants permettra un meilleur accompagnement des différents chantiers digitaux et un meilleur climat des affaires.