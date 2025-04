Fnideq: forte mobilisation sécuritaire contre toute éventuelle tentative de hrig collective

Dans le cadre de deux opérations distinctes menées en étroite collaboration entre les services de police et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), plusieurs individus ont été interpellés. Ces derniers sont suspectés d’avoir exploité les réseaux sociaux pour propager de fausses informations et inciter à l’organisation d’une émigration irrégulière massive, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 3 avril.

En anticipation de toute éventualité, les autorités ont déployé des effectifs supplémentaires des forces de l’ordre aux abords des présides occupés de Sebta et Mellilia. Dans ce contexte, les services de police de la wilaya de Tétouan, en coordination avec leurs homologues de Chefchaouen, de Fès et de la DGST, ont procédé la semaine dernière à l’arrestation de deux individus. Ces derniers sont accusés d’avoir diffusé des informations fallacieuses et des contenus numériques encourageant l’émigration clandestine.

Grâce à l’expertise des services de vigilance numérique de la sûreté nationale, les deux suspects ont été localisés après la détection de publications évoquant des préparatifs visant à forcer la barrière de sécurité entre Fnideq et Sebta. Des investigations techniques et des enquêtes de terrain ont permis leur identification : l’un a été appréhendé dans la zone rurale de Bouzthate, près de Chefchaouen, et le second dans la ville de Fès.

Parallèlement, une autre opération conduite par les forces de police de la wilaya de Tétouan, en synergie avec celles de Casablanca et la DGST, a abouti à l’arrestation d’un autre individu à Bouskoura. Ce dernier est également soupçonné d’avoir propagé des appels à l’émigration illégale de masse, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Face à ces menaces, les autorités ont mis en place un dispositif sécuritaire renforcé aux abords de Sebta et Mellilia, visant à contrecarrer les manœuvres des réseaux mafieux et des migrants subsahariens qui profitent habituellement des occasions religieuses pour tenter de forcer les passages frontaliers. Dès le premier jour de l’Aïd El-Fitr, une vigilance accrue a été instaurée près de Fnideq et dans la région de Belyounech, limitrophe du préside occupé de Sebta, afin de prévenir toute tentative de franchissement illégal des postes-frontières.