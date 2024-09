Fnideq: état d’alerte pour éviter toute nouvelle tentative d’émigration clandestine massive

Trois personnes ont été arrêtées par les services sécuritaires compétents pour avoir relayé de nouvelles incitations à l’émigration clandestine en masse vers le préside de Sebta, pour le lundi 30 septembre prochain.

Selon Al Akhbar de ce jeudi 26 septembre, «l’enquête se poursuit toujours sous la supervision du parquet général compétent de Tétouan en vue d’identifier et d’interpeller toutes les personnes impliquées dans la diffusion de fausses informations et de rumeurs dans des groupes, et via des applications de messagerie instantanée, incitant à l’émigration clandestine massive pour franchir la frontière vers le préside occupé de Sebta et à la violence à l’encontre des forces de l’ordre».

Ces rumeurs relatives à un nouvel assaut massif à Fnideq, dans le but de franchir les barrières du préside de Sebta, sont prises très au sérieux par les autorités de la province de M’diq-Fnideq.

Selon des sources interrogées par le quotidien, «une réunion s’est tenue entre de hauts responsables de l’administration territoriale, les [responsables des] services de la Gendarmerie royale, [ceux] de la Sûreté nationale, des forces auxiliaires, de la Protection civile et des services de renseignement».

Pour diffuser leurs messages, les commanditaires des nouveaux appels à l’émigration clandestine massive, précisent ces mêmes interlocuteurs, ont cette fois-ci opté pour des appels téléphoniques uniquement.

Al Akhbar précise que «chaque personne ‘avisée’ [a pour consigne de] relayer le message reçu, en appelant au moins dix autres [personnes] pour leur communiquer les détails du plan de rassemblement du 30 septembre à Fnideq».

Al Akhbar décrit les détails de ce «plan»: «Les candidats à l’émigration clandestine massive seraient appelés à se répartir en petits groupes et à programmer leur arrivée au moment du rendez-vous qui leur est indiqué pour échapper à la surveillance des forces de l’ordre, qui effectuent des rondes de routine sur les lieux».

D’après les interlocuteurs interrogés par le quotidien, des instructions auraient été données par les services du ministère de l’Intérieur, afin de renforcer le dispositif de sécurité sur les lieux, de même que tout au long de la double clôture séparant le Maroc du préside de Sebta, pour en fermer toutes les issues, et pour anticiper et déjouer toute tentative de passage massif vers ce préside.