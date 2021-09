© Copyright : Portnet - Facebook

PortNet, guichet unique national de facilitation des procédures du commerce extérieur, organise le 29 septembre 2021, en partenariat avec l'Agence nationale des ports et l'Agence de développement du digital, un événement hybride autour de la thématique: "L'innovation digitale au service de la compétitivité et du développement économique du Maroc".

Dans le cadre des Rencontres du digital, PortNet organisera, le 29 septembre 2021, un événement sur le rôle de l’innovation digitale dans le renforcement de la compétitivité et du développement économique du Maroc.

Cet événement phare connaîtra la participation d'éminentes personnalités dans le domaine des infrastructures, des solutions numériques et du développement digital ainsi que de hauts responsables de l'administration publique et fiscale, indique un communiqué de PortNet.

Différentes thématiques seront abordées lors de cette rencontre. Il s’agit principalement des enjeux et des défis de la transformation digitale, des actions à prioriser pour la réussir ainsi que des difficultés de mise en œuvre de cette transformation.

Les tendances actuelles et les perspectives de développement de la transformation digitale et les outils d’instauration d’une culture d’open innovation au sein de l'écosystème logistique et du commerce extérieur seront aussi parmi les sujets discutés, souligne le même communiqué.

PortNet rappelle que les solutions digitales et la numérisation s'imposent comme une alternative efficace et viable dans un monde hyper connecté, tout en précisant que la crise sanitaire et le bouleversement des modes de travail ont définitivement fait du digital un levier de développement et de compétitivité.

Une vision stratégique et pérenne pour l’ensemble des acteurs de l’écosystème digital marocain devient ainsi incontournable pour permettre une meilleure transition numérique.

Les rencontres du digital by PortNet constituent donc l'occasion pour élargir le débat et offrir une plate-forme de discussion et de propositions avec l'implication de toutes les parties prenantes dans la sphère économique et institutionnelle, conclut le communiqué du guichet unique national de facilitation des procédures du commerce extérieur.