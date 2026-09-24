Entreprise

Inclusion numérique: à Anamrou, la Fondation Orange Maroc renforce son engagement en faveur de l’éducation

VidéoNouvelle action d’inclusion numérique de la Fondation Orange Maroc. Au sein du village d’Anamrou, dans la province d’Al Haouz, une école et un centre de formation des femmes viennent d’être inaugurés. Cette action est lancée au bénéfice des 600 habitants sur place. La nouvelle école permettra aux enfants du village d’apprendre dans un environnement adapté et pensé pour leur épanouissement.

Par La Rédaction
Le 24/09/2026 à 19h15
#Inclusion numérique#école numérique#Fondation Orange Maroc

LEs contenus liés

Sports

Comment la Fondation Orange Maroc a fait vibrer les filles de Dar Taliba Amizmiz au rythme de la CAN

Société

Développement social: la Fondation Orange Maroc réalise son premier «Orange Village» dans le Haut Atlas

Société

Inclusion et  entrepreneuriat: l’INDH redessine les parcours des jeunes à Driouch

Economie

Inclusion financière: Al Barid Bank et Visa lancent une carte Business en faveur des TPE

Articles les plus lus

1
Résultats, participation, organisation: les Législatives 2026 en chiffres
2
EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations
3
Législatives 2026: nouvelle hiérarchie et plusieurs scénarios de coalition
4
Législatives. Aziz Akhannouch: de la toute-puissance à l’humiliation
5
Chronique d’un colis inattendu: les «coups de dents», les «coups de chapeau» et les «coups de cœur» de Jean-Paul Péroncel-Hugoz
6
Le Roi préside une veillée religieuse en commémoration du 28ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
7
Du jour de vote au jour de fête?
8
Axe El Guerguerat-Nouakchott: la portée stratégique et diplomatique du nouvel accord routier maroco-mauritanien
Revues de presse

Voir plus