Groupe Alliances: un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 6,5% au 30 juin
Le Conseil d’administration du Groupe Alliances s’est tenu hier sous la présidence d’Alami Lazraq en vue d’examiner l’activité et d’arrêter les comptes semestriels au 30 juin. Le Groupe clôture le semestre avec un chiffre d’affaires de 1,418 milliard de dirhams et un résultat net de 229 millions de dirhams, avec une progression de 16% de sa marge brute par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’endettement reste maîtrisé à 1,1 milliard de dirhams qui préserve sa flexibilité financière et sa capacité de financement.