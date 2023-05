Centrale Danone lance la deuxième phase de son programme «Hlib Bladi»

C’est en marge des travaux de la 15ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) que la deuxième phase du programme «Hlib Bladi» de Centrale Danone a été lancée, ce jeudi 4 mai 2023 à Meknès. Ce programme ambitionne d’encadrer et de développer les petits éleveurs, dans un système extensif, en parfaite synergie avec les différents programmes menés par l’Etat, plus particulièrement le plan «Génération Green».

Dans une déclaration à la presse, Nathalie Alquier, PDG de Centrale Danone, a souligné que «Hlib Bladi» est un programme de soutien à l’agriculture solidaire au Maroc. Il vise ainsi à soutenir les fermes familiales qui produisent du lait, en renforçant les capacités des éleveurs à travers l’accompagnement continu et des formations sur les principes de gestion de l’élevage laitier. Il consiste également en l’amélioration de la rentabilité de la petite exploitation laitière, des pratiques, des équipements et des infrastructures au niveau des fermes et centres de collecte de lait.

«Le succès de la première phase nous conforte dans notre décision de porter le nombre des bénéficiaires de 1.600 à 10.000 petits éleveurs à compter de cette année. Centrale Danone accorde une attention particulière aux petits éleveurs et “Hlib Bladi” propose justement un modèle d’accompagnement pour un développement durable de leur activité, à la fois sur les volets social, économique et environnemental», a-t-elle indiqué.

Et d’ajouter: «“Hlib Bladi” n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien du ministère de l’Agriculture, qui a permis l’émergence des conditions idéales pour la concrétisation d’un tel projet. Ce programme s’inscrit d’ailleurs en ligne avec les recommandations du Plan Génération Green.»

Cette deuxième phase couronne ainsi le succès de la première qui avait porté sur l’accompagnement de 30 centres de collecte regroupant 1.600 éleveurs issus de la région de Chaouia. Pour marquer ce lancement, les coopératives représentant des éleveurs laitiers, partenaires de Centrale Danone, ont signé la charte d’adhésion à «Hlib Bladi».