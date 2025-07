Voici où en sont les travaux de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid

Les travaux de la nouvelle autoroute Tit Mellil–Berrechid, lancés en septembre 2023, avancent à un rythme soutenu, avec un taux d’achèvement atteignant 75%. Prévue pour être livrée d’ici fin 2025, cette autoroute se distingue comme le premier projet au Maroc conçu dès l’origine avec trois voies dans chaque sens. Son coût global est estimé à 2,5 milliards de dirhams.

Le nouveau tronçon, qui s’étend sur 30 kilomètres, cherche à fluidifier la circulation autour de Casablanca et à améliorer la connexion entre Berrechid, Mediouna et l’aéroport Mohammed V. «Les travaux avancent à un rythme soutenu grâce à la mobilisation des équipes techniques et à la coordination étroite entre les différents intervenants», déclare un responsable au sein de l’ADM. «Nous faisons le maximum pour respecter, voire devancer, les délais sans compromettre la qualité ni les normes de sécurité», ajoute-t-il.

Travaux de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid. (A.Et-Tahiry/Le360). عبد الرحيم الطاهيري

Ce chantier marque une première dans l’histoire du réseau autoroutier national. Conçu avec trois voies dans chaque direction, le tracé a été pensé pour répondre à l’augmentation constante du trafic autour de Casablanca, notamment sur l’axe reliant la métropole à l’aéroport international. «Ce choix s’appuie sur les projections de circulation, le développement de la région Casablanca-Settat, ainsi que sur les résultats des études techniques menées en amont», explique la même source.

Quatre sections pour un projet ambitieux

Le projet est découpé en quatre sections principales: la première relie l’échangeur de Berrechid à Daroua sur 11 km, la deuxième s’étend de Daroua à Mediouna sur 10 km, la troisième va de Mediouna jusqu’à l’échangeur de Tit Mellil sur 10 km et la quatrième concerne enfin la construction de quatre ponts entre l’échangeur de Berrechid et la bifurcation de l’aéroport Mohammed V sur la route nationale n°9.

Ces travaux sont réalisés par quatre entreprises marocaines spécialisées dans le génie civil et les grands chantiers d’infrastructures, sous la supervision continue de l’ADM.

Fluidité du trafic et attractivité économique

En facilitant les flux entre le nord, l’est et le sud du pays sans passer par le centre de Casablanca, cette autoroute permettra de désengorger sensiblement l’agglomération. «Ce projet est conçu comme une voie de contournement stratégique pour les usagers en transit», confirme notre source. Il contribuera également à améliorer l’attractivité économique de toute la région, en renforçant la connectivité interurbaine et en fluidifiant les échanges logistiques.

La livraison du chantier est prévue avant la fin de l’année 2025, bien avant le calendrier initial qui tablait sur avril 2026. Un gain de temps qui souligne l’importance stratégique de cette infrastructure pour le futur de la mobilité dans la région.