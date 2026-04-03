Vicenne franchit le milliard de dirhams de chiffre d’affaires en 2025

L’exercice 2025 marque une accélération nette de l’activité de Vicenne, avec un chiffre d’affaires consolidé de 1,084 milliard de dirhams, en hausse de 30% par rapport à l’exercice précédent, franchissant pour la première fois le seuil du milliard. Le communiqué précise que «cette progression […] est portée par une croissance soutenue de l’ensemble du périmètre», traduisant une dynamique homogène des différentes activités du groupe.

L’analyse par segment confirme la diffusion de la croissance où l’imagerie et les équipements de laboratoire enregistrent des progressions respectives de 113% et 59%, soulignant un positionnement favorable sur des segments à forte intensité technologique.

Parallèlement à l’expansion du chiffre d’affaires, les indicateurs de rentabilité affichent une progression significative. L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) atteint 264,2 MDH, en hausse de 50%, reflétant selon le communiqué «un effet de levier opérationnel favorable» .

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Le résultat net part du groupe s’établit à 144 MDH, en augmentation de 58%, confirmant la capacité de Vicenne à convertir la croissance de ses revenus en performance nette. Le communiqué souligne à cet égard «la capacité du Groupe à convertir cette croissance en rentabilité», mettant en évidence une maîtrise des charges opérationnelles dans un contexte d’expansion.

La trajectoire observée s’inscrit dans un renforcement du positionnement du groupe sur le marché des équipements médicaux. Le communiqué rappelle que Vicenne «est un acteur majeur des équipements médicaux en Afrique», articulant son modèle autour du lien entre innovation technologique et besoins des professionnels de santé .

Cette orientation sectorielle explique en partie la performance des segments liés à l’imagerie et aux équipements de laboratoire, qui bénéficient d’une demande structurelle liée à la modernisation des systèmes de santé.

Des réalisations supérieures aux objectifs annoncés

Les résultats publiés dépassent les projections initiales communiquées lors de l’introduction en Bourse. Les prévisions tablaient sur un chiffre d’affaires de 1.045 MDH, un EBITDA de 227 MDH et un résultat net de 117 MDH.

L’écart observé traduit une performance opérationnelle supérieure aux anticipations, portée à la fois par une dynamique d’activité soutenue et une gestion financière rigoureuse.

Dans le prolongement de ces performances, Vicenne affiche des perspectives de développement structurées. Le groupe vise à horizon 2030 un chiffre d’affaires de 1.814 MDH et un EBITDA de 440 MDH, à périmètre constant et hors effet des investissements envisagés.

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Le communiqué indique également que des investissements significatifs sont prévus dès 2026 afin de soutenir une stratégie de diversification et de croissance, traduisant une volonté d’élargissement du périmètre d’activité.

Enfin, le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale la distribution d’un dividende de 8,44 dirhams par action au titre de l’exercice 2025 .

Ce choix s’inscrit dans une logique d’équilibre entre rémunération des actionnaires et financement des investissements futurs, dans un contexte de trajectoire de croissance confirmée.