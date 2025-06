Ce qu’il faut savoir sur l’introduction en bourse de Vicenne, spécialiste des équipements médicaux

Après avoir décroché le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), les dirigeants de Vicenne ont annoncé officiellement, jeudi après-midi, lors d’une conférence de presse, l’opération de son introduction en bourse (IPO).

Celle-ci sera réalisée par voie d’augmentation du capital pour un montant de 500 millions de dirhams, à travers l’émission de 2,1 millions d’actions nouvelles, au prix unitaire de 236 dirhams. La période de souscriptions sera ouverte du 30 juin au 4 juillet.

«Nous franchissons un nouveau cap important dans notre histoire pour continuer notre développement et accélérer notre croissance et pour accompagner l’élan national dans le domaine de la santé», a déclaré Adil Bennani, président du conseil d’administration du groupe Vicenne.

Cette levée de fonds sert, en effet, explique-t-il, notamment à saisir les opportunités d’investissement et de croissance (interne et externe) afin de renforcer le positionnement du groupe sur les segments actuels et développer de nouvelles activités complémentaires.

Vicenne, l’un des principaux fournisseurs d’équipements, de solutions et de services à forte composante technologique destinés aux professionnels de la santé au Maroc (hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires, ministère de la Santé), s’est en effet doté d’une vision stratégique qui s’articule autour de 4 principaux axes, indique Adnane Zerhouni, directeur général du groupe.

Il s’agit, note-t-il, du renforcement de son positionnement sur les activités existantes, du développement de nouveaux produits/métiers complémentaires, de la croissance externe et de l’internationalisation.

Pour le premier axe, le groupe vise notamment à «consolider son positionnement sur les segments des équipements et consommables tout en demeurant à l’avant-garde des dernières innovations technologiques».

Il veut également renforcer ses activités de traitement des déchets médicaux, notamment par l’accroissement de ses capacités de production et l’expansion de sa présence géographique dans l’objectif de disposer de trois unités régionales (Fès/Meknès, Rabat/Casablanca et Marrakech/Agadir).

De même, il compte maximiser les synergies entre ses différentes activités afin d’offrir une gamme complète de produits et de services, et se positionner comme un «one-stop-shop» (guichet unique) privilégié pour les professionnels de santé publics et privés.

Le groupe mettra le paquet sur les fusions-acquisitions

En ce qui concerne le deuxième axe, le groupe prévoit de continuer à nouer et développer des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de technologies médicales innovantes, en vue d’élargir son offre de produits et services et investir de nouveaux segments à forte valeur ajoutée au Maroc et en Afrique.

S’agissant du troisième axe, le groupe compte poursuivre sa stratégie «Buy & Build», consistant à acquérir de nouvelles sociétés à fort potentiel, proposant des produits et services complémentaires à son offre, et de les intégrer en maximisant les synergies intragroupes.

Une part importante des fonds levés dans le cadre de cette IPO sera notamment destinée à financer des opérations de fusions-acquisitions (M&A), révèle le top management du groupe, notant que sur les cinq dernières années, le groupe a réalisé trois opérations M&A.

Il s’agit notamment de l’acquisition en deux temps de 100% du capital de Mabiotech (société spécialisée dans la distribution d’équipements et de réactifs de laboratoires), ainsi que 75% du capital de Saiss Environnement, société opérant dans la gestion des déchets médicaux.

Le dernier axe dans les orientations stratégiques du groupe Vicenne est l’internationalisation. «Pour répondre aux besoins et à la forte demande du marché africain», le groupe envisage de renforcer sa présence dans les pays où il opère actuellement, notamment au Sénégal et en Côte d’Ivoire et déployer le modèle «One-stop-shop» lui permettant de devenir «un interlocuteur de référence dans ses marchés de présence».

Plus de 30 ans d’activité

L’histoire du groupe commence en 1992 avec l’acquisition par Best Financière de SCRIM, société spécialisée dans l’équipement médical lourd et semi-lourd, rappelle Adil Bennani. En 2004, Best Health, devenu Vicenne en mars 2025, a été créé, reprenant dans son giron SCRIM et «portant l’ambition d’élargir son offre et de devenir un opérateur de premier plan».

Le groupe Vicenne a ainsi progressivement élargi sa gamme de produits et de services au fil des années et «s’impose désormais comme l’un des principaux fournisseurs d’équipements, de solutions et de services à forte composante technologique destinés aux professionnels de la santé au Maroc», souligne-t-il.

Le groupe se positionne sur différents segments, notamment les équipements lourds et semi-lourds (radiothérapie, imagerie médicale, équipements hospitaliers, laboratoires), les dispositifs médicaux implantables et le diagnostic in vitro. Depuis 2022, il propose également des services de gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).

Le groupe a noué des partenariats long terme avec des fabricants de renommée mondiale. Elekta, Philips Medical Solutions, Mindray, Abbott et Beckman Coulter figurent notamment parmi les marques de référence dont certaines cartes sont distribuées exclusivement par les filiales de Vicenne au Maroc.

Sur le plan financier, l’analyse des principaux indicateurs consolidés du groupe Vicenne au cours de la période 2022-2024, fait ressortir une croissance annuelle moyenne de 19,9% du chiffre d’affaires, de 27,6% de l’excédent brut d’exploitation, de 25,7% pour le résultat d’exploitation et de 38,9% pour le résultat net.