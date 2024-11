Ce qu’il faut savoir sur l’introduction en bourse de CMGP Group, spécialiste de l’irrigation

Après avoir obtenu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), les dirigeants de CMGP Group ont annoncé officiellement, vendredi après-midi, lors d’une conférence de presse, l’opération de son introduction en bourse (IPO).

Celle-ci sera réalisée par voie d’augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant de 300 millions de dirhams (prime d’émission incluse), et de cession au public d’actions de la société pour un montant de 800 millions de dirhams. La période de souscription est prévue du 2 au 6 décembre 2024 inclus. Le prix de l’action est fixé à 200 dirhams.

«C’est une étape majeure qui favorisera le franchissement d’un cap et l’accélération de notre développement», a déclaré Youssef Moamah, fondateur-président-directeur général de CMGP Group. «Cette introduction en bourse nous permettra de financer notre développement à moyen et long terme à travers une augmentation de notre capacité de production et des opérations de croissance externe», a-t-il ajouté.

Ainsi, cette IPO permettra à CMGP Group, qui opère dans les secteurs de l’irrigation, de l’agrofourniture, des solutions solaires et de l’infrastructure de l’eau au Maroc et en Afrique de l’Ouest, de réaliser ses objectifs de croissance. Ils s’articulent autour de 3 axes stratégiques, selon les responsables du groupe.

Le premier est le renforcement de ses métiers historiques. Il s’agit notamment, développent-ils, de consolider sa part de marché dans le core-business (irrigation, engrais, phytosanitaire), de renforcer son positionnement dans les segments à fort potentiel de développement (solaire, traitement des eaux, films plastiques, etc.), en élargissant le portefeuille de produits et en offrant des solutions innovantes répondant aux besoins du marché.

Il s’agit aussi, poursuivent-ils, de maximiser les synergies entre les différentes activités du groupe pour offrir une gamme complète de produits et de services, permettant de placer le groupe comme le one-stop-shop dans les domaines de l’agriculture et de l’énergie solaire.

CMGP Group vise également à consolider son intégration industrielle à travers l’extension de ses capacités de production, le renforcement de l’étendue de sa gamme industrielle sur ses métiers et la mise en œuvre de ses projets de développement industriel.

Le deuxième axe stratégique porte, quant à lui, sur l’internationalisation. L’objectif du groupe, fondé il y a 30 ans, est ainsi d’étendre son ancrage africain en passant d’un opérateur régional en Afrique du Nord et de l’Ouest à un opérateur panafricain.

Actuellement, en plus du Maroc, il est présent dans quatre pays du continent, à savoir le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le Ghana et prévoit d’étendre sa présence à l’Afrique de l’Est qui présente «un potentiel très important», selon Younes Al Abadan, directeur général adjoint de CMGP Group. Il s’agit notamment du Kenya, de la Tanzanie, de l’Éthiopie, précise-t-il.

Développement par les fusions-acquisitions

Le troisième axe stratégique concerne la croissance externe. En effet, affirme le top management de CMGP Group, une part importante des fonds levés provenant de l’augmentation de capital, dans le cadre de l’opération d’introduction en bourse, sera destinée à financer son plan de développement futur, notamment à travers des opérations de fusions-acquisitions (M&A).

Cette démarche, ont-ils expliqué, a pour objectif de renforcer la position du groupe sur certains segments et d’en développer de nouveaux. Sur les cinq dernières années, CMGP Group a réalisé quatre opérations M&A pour diversifier son portefeuille de produits et étendre sa présence géographique en Afrique de l’Ouest notamment.

Parmi ses opérations figure l’acquisition de 100% du capital de la société CAS, acteur majeur dans le secteur de l’agrofourniture au Maroc. À noter que CMGP Group compte aujourd’hui six unités industrielles (trois unités pour la production de rampes d’irrigation et de canalisations pour l’infrastructure de l’eau et trois unités pour la production et le conditionnement d’engrais), 16 agences commerciales et 24 centres de distribution.