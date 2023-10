Vers un partenariat renforcé entre les Chambres de commerce de Rabat et de Madrid

Hassan Sakhi, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Rabat-Salé-Kénitra, et Augusto de Castaneda Garcia-Manfredi, vice-président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Madrid.

La mise en place de ce partenariat a été décidée au terme d’une séance de travail présidée conjointement par Hassan Sakhi, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), et Augusto de Castaneda Garcia-Manfredi, vice-président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Madrid.

Lamia Salouachi, membre de la CCIS de Madrid, a également assisté à cette rencontre qui a porté, selon un communiqué conjoint, «sur les opportunités d’affaires maroco-espagnoles et les actions de partenariat économique pouvant impulser le flux d’investissements de part et d’autre».

S’exprimant à cette occasion, Hassan Sakhi s’est réjoui du rétablissement des relations entre les deux parties et a rappelé «le dynamisme des relations économiques bilatérales, après la mise en œuvre effective de la feuille de route Maroc-Espagne convenue par SM le Roi Mohammed VI et le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez».

Rappelant que l’Espagne est devenu le premier partenaire commercial du Maroc, il a en outre exprimé «sa volonté d’insuffler une nouvelle dynamique de coopération entre les hommes d’affaires des deux pays», émettant le vœu de «contribuer activement à la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays».

Pour sa part, le vice-président de la CCIS de Madrid s’est félicité de l’excellence des relations de coopération économique qui lient les deux pays et de l’engagement conjoint pour développer des partenariats solides et prometteurs dans différents domaines, notamment les secteurs alimentaires, les BTP, les énergies renouvelables, et le tourisme.

Selon le communiqué, la rencontre a été aussi une occasion pour passer en revue les accords de coopération qui lient la CCIS-RSK aux organismes espagnols, notamment la Chambre de commerce, d’industrie et de navigation d’Almeria et de Malaga, l’Agence espagnole Extenda et, récemment, la Chambre espagnole à Rabat, dont l’objectif est le rapprochement des opérateurs économiques des deux pays.

Lors de cette entrevue, Hassan Sakhi a adressé une invitation officielle à la CCIS de Madrid pour participer en tant qu’invitée d’honneur à la deuxième édition de la Foire internationale des énergies renouvelables et des technologies de l’eau (FIERTE), qui aura lieu début 2024 à Rabat.

A l’issue de cette rencontre, les deux parties ont également convenu de «signer, en novembre prochain, un protocole d’accord en vue de renforcer les relations d’affaires et de promouvoir la coopération économique entre les deux pays», et ce, à l’occasion de «la mission d’hommes d’affaires espagnoles qui aura lieu au mois de novembre à la CCIS-RSK».