Un nouveau plan directeur du bassin du Sebou

Le projet du Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE) pour le bassin de Sebou en 2050 a été dévoilé. «Nécessitant un montant de 85,5 milliards de dirhams, il vise à assurer une gestion efficace et durable des ressources en eau dans le bassin. 64% des investissements prévus sont destinés à la gestion de la demande, 18% au développement de l’offre, 11% à la préservation des ressources naturelles et 7% à la gestion des catastrophes naturelles», indique le quotidien Les Inspirations Eco.

Le Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau vise principalement à répondre aux besoins en eau de surface et à préserver les eaux souterraines. Ses objectifs incluent un taux de raccordement de 98%, une amélioration de 95% de l’efficacité de branchement et de 80% du réseau de distribution d’ici 2030.

Grâce à des politiques de soutien dédiées à la gestion des ressources, à la récupération d’eau de pluie et à l’utilisation d’eaux usées traitées, ce plan vise à réaliser des économies d’eau de 20% d’ici 2030. En outre, le PDAIRE a pour but de développer et de rénover les systèmes d’irrigation, y compris l’adoption du goutte-à-goutte pour 422.503 hectares.

«Pour assurer un équilibre des ressources vers 2050, le plan vise, d’ici 2030, à réduire l’utilisation des ressources souterraines de 50% et à augmenter le budget dédié à la réhabilitation et à la maintenance des ouvrages hydro-agricoles. Enfin, le PDAIRE prévoit de diminuer la sédimentation dans les barrages Al Wahda et Allal Al Fassi de 15 à 20% d’ici 2050, de réduire la pollution du bassin de Sebou de 70% avant 2050, et de mettre en place des plans préventifs pour les zones à risque d’inondation et de sécheresse, avec des systèmes de prévision et d’alerte intégrés d’ici 2030», lit-on.

Le Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est en marche pour garantir une gestion efficace et durable des ressources en eau dans le bassin du Sebou. Le but final est de satisfaire les besoins en eau domestique, industrielle, agricole, ainsi que pour d’autres secteurs économiques et sociaux de manière durable, tout en préservant la quantité et la qualité des eaux souterraines et superficielles et en gérant les risques liés à l’eau.