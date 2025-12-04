UIR–CIH Bank: un hackathon dédié à l’«Embedded Finance» mobilise 45 étudiants à Rabat

Selon le communiqué de l’Université internationale de Rabat, l’événement réunit 45 étudiants issus de l’ensemble des collèges de l’UIR – Collège Ingénierie et Architecture, Rabat Business School, Collège des Sciences sociales. Répartis en quatorze équipes, les participants sont appelés à concevoir des solutions innovantes capables d’améliorer l’inclusion financière, de fluidifier l’expérience bancaire et de développer de nouveaux services digitaux adaptés aux jeunes, aux micro-entrepreneurs ainsi qu’aux communautés locales.

Le communiqué précise que les étudiants bénéficieront d’ateliers spécialisés, de sessions de prototypage intensif et d’un accompagnement business structuré. Ils présenteront ensuite leurs projets devant un jury composé de dirigeants de CIH Bank et d’enseignants de l’UIR.

Ainsi, les équipes sont encadrées par les mentors du Centre d’Innovation et d’Entrepreneuriat de l’UIR (CIE-UIR) et par des experts de CIH Bank, dans une logique de co-construction et de transfert de compétences. Le concours, selon le document, précise que l’initiative s’inscrit dans une dynamique plus large d’ouverture des banques marocaines aux nouveaux usages du digital – paiements intégrés, automatisation, interfaces fluides et services financiers embarqués.

Lire aussi : Rabat Business School (UIR) gagne 32 places dans le prestigieux classement Financial Times

Les deux partis rappellent que le Centre d’Innovation et d’Entrepreneuriat de l’UIR accompagne depuis plusieurs années entreprises, institutions publiques et organisations dans leurs stratégies d’innovation. Son action couvre l’idéation, le prototypage, l’incubation, l’accélération et le développement de solutions à impact, en s’appuyant sur un écosystème interne de laboratoires, d’experts et de plateformes technologiques.

Cette étape du Hackathon Tour constitue ainsi un terrain d’application privilégié pour les outils du CIE-UIR, notamment dans des domaines où le Maroc cherche à renforcer ses capacités d’innovation et de digitalisation financières.