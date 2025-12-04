Economie

UIR–CIH Bank: un hackathon dédié à l’«Embedded Finance» mobilise 45 étudiants à Rabat

L’Université internationale de Rabat (UIR).

45 étudiants, 14 équipes, trois jours d’innovation. L’Université internationale de Rabat (UIR) accueille, du 5 au 7 décembre 2025, une étape majeure du University Hackathon Tour 2025 lancé par CIH Bank, autour du thème «Embedded Finance & Seamless Banking».

Par La Rédaction
Le 04/12/2025 à 13h19

Selon le communiqué de l’Université internationale de Rabat, l’événement réunit 45 étudiants issus de l’ensemble des collèges de l’UIR – Collège Ingénierie et Architecture, Rabat Business School, Collège des Sciences sociales. Répartis en quatorze équipes, les participants sont appelés à concevoir des solutions innovantes capables d’améliorer l’inclusion financière, de fluidifier l’expérience bancaire et de développer de nouveaux services digitaux adaptés aux jeunes, aux micro-entrepreneurs ainsi qu’aux communautés locales.

Le communiqué précise que les étudiants bénéficieront d’ateliers spécialisés, de sessions de prototypage intensif et d’un accompagnement business structuré. Ils présenteront ensuite leurs projets devant un jury composé de dirigeants de CIH Bank et d’enseignants de l’UIR.

Ainsi, les équipes sont encadrées par les mentors du Centre d’Innovation et d’Entrepreneuriat de l’UIR (CIE-UIR) et par des experts de CIH Bank, dans une logique de co-construction et de transfert de compétences. Le concours, selon le document, précise que l’initiative s’inscrit dans une dynamique plus large d’ouverture des banques marocaines aux nouveaux usages du digital – paiements intégrés, automatisation, interfaces fluides et services financiers embarqués.

Lire aussi : Rabat Business School (UIR) gagne 32 places dans le prestigieux classement Financial Times

Les deux partis rappellent que le Centre d’Innovation et d’Entrepreneuriat de l’UIR accompagne depuis plusieurs années entreprises, institutions publiques et organisations dans leurs stratégies d’innovation. Son action couvre l’idéation, le prototypage, l’incubation, l’accélération et le développement de solutions à impact, en s’appuyant sur un écosystème interne de laboratoires, d’experts et de plateformes technologiques.

Cette étape du Hackathon Tour constitue ainsi un terrain d’application privilégié pour les outils du CIE-UIR, notamment dans des domaines où le Maroc cherche à renforcer ses capacités d’innovation et de digitalisation financières.

Par La Rédaction
Le 04/12/2025 à 13h19
#CIH Bank#UIR#Hackathon#Rabat Business School#Entrepreneuriat

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

L’Université internationale de Rabat célèbre ses 15 ans d’excellence

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La Faculté internationale de médecine dentaire de Rabat célèbre son 10ème anniversaire

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

CIH Bank lance la carte «Dima Maghrib» pour les supporters de la CAN 2025

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

CIH Bank lève 1,5 milliard de dirhams pour financer sa nouvelle phase de croissance

Articles les plus lus

1
Affaire Bafella: révélations sur le terrain de Aïn Sebaâ qui fait trembler la mairie de Casablanca
2
Sahara: Alger active deux instruments africains pour plaider «sa» cause… et essuie, à domicile, une double déconfiture
3
Résolution 2797 sur le Sahara: ce que révèle l’influente Fondation Konrad Adenauer
4
Christophe Gleizes ou le procès de la Kabylie
5
Info360. Casablanca: le zoo de Aïn Sebaâ ouvre enfin ses portes après des années d’attente
6
Scandaleux: le journaliste sportif français Christophe Gleizes condamné à sept ans de prison en Algérie
7
Les confidences de Tahar Ben Jelloun après ses retrouvailles avec Boualem Sansal et Kamel Daoud
8
Si tu veux la guerre, prépare la guerre
Revues de presse

Voir plus