L’Université internationale de Rabat célèbre ses 15 ans d’excellence
VidéoL’Université internationale de Rabat (UIR) célèbre ses 15 bougies d’existence, marquées par une série de reconnaissance et d’accréditations internationales qui consacre son modèle académique scientifique et institutionnel. Fondée en 2010 dans le cadre d’un partenariat public-privé pionnier, l’UIR s’est, en une décennie et demie, imposée comme un acteur de référence de l’enseignement supérieur au Maroc et en Afrique, alliant exigence académique, innovation, recherche appliquée et ouverture internationale.