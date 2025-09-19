CIH Bank lance la carte «Dima Maghrib» pour les supporters de la CAN 2025

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies 2025, que le Maroc accueille du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, CIH Bank a dévoilé une carte bancaire inédite baptisée «Dima Maghrib», destinée à accompagner les supporters marocains tout au long de la compétition.

Une carte aux couleurs nationales

Disponible en deux versions — multiservices et prépayée locale — cette carte se distingue par son design aux couleurs du Royaume et son positionnement festif. «La carte Dima Maghrib illustre la fierté nationale et s’inscrit dans notre volonté d’être au plus près des Marocains durant cet événement continental», souligne CIH Bank dans son communiqué.

Un accès exclusif à la billetterie

Fruit d’un partenariat stratégique avec Visa, cette carte offre un avantage de taille: une fenêtre de prévente exclusive des billets de la CAN les 25 et 26 septembre 2025, soit deux jours avant l’ouverture au grand public. «Nous voulons permettre à nos clients de vivre la compétition dès son coup d’envoi, avec la possibilité d’obtenir leurs billets en avant-première», précise la banque.

Des services complets et accessibles

La version multiservices intègre l’ensemble des fonctionnalités des cartes internationales CIH Bank, tandis que la version prépayée permet d’effectuer des transactions e-commerce.

Proposées à des tarifs particulièrement accessibles, les deux formules sont d’abord virtuelles, et toutes les informations bancaires et de paiement sont disponibles directement et en toute sécurité sur l’application CIH Mobile.

Mais la carte va bien au-delà des usages bancaires classiques. «Nous avons voulu en faire un véritable passeport d’expériences exclusives liées à la CAN», souligne CIH Bank.

Jeux, tombolas et expériences VIP

Grâce au jeu mobile CIH African Legends, développé en partenariat avec Visa, les détenteurs de la carte auront accès à des privilèges digitaux, des bonus et des niveaux exclusifs. En parallèle, plusieurs tombolas offriront la possibilité de gagner des billets de match, des places en skybox ou encore des packs VIP avec expérience immersive.

«Avec cette palette d’avantages exclusifs, CIH Bank transforme la carte Dima Maghrib en bien plus qu’un moyen de paiement: elle devient un symbole d’engagement, de proximité et de passion, plaçant chaque porteur au cœur de l’expérience CAN 2025», conclut la banque, qui entend ainsi associer son image à la passion populaire du football africain.