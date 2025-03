CIH Bank: des résultats en nette hausse en 2024

Tous les indicateurs sont au vert pour CIH Bank. Ainsi, le produit net bancaire (PNB) consolidé a affiché une croissance de 6,1% sur un an, dépassant 4,73 milliards de dirhams (MMDH).

Cette performance est portée principalement par la progression de la marge nette d’intérêt qui s’est appréciée de 6,8%, ainsi que par la hausse de 17,9% de la marge nette sur commissions, a indiqué Younès Zoubir, directeur général délégué en charge de la stratégie, finances & développement, lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 13 mars à Casablanca pour la présentation des résultats annuels.

Il a relevé à cet effet que la structure du PNB reste stable, avec une contribution de 63% pour la marge d’intérêt nette, 9% pour la marge nette des commissions et 21% pour l’activité de marché. En social, CIH Bank a enregistré un PNB de plus de 3,82 MMDH, en hausse de 3,3% par rapport à l’année précédente.

Au cours de l’exercice 2024, la banque a maintenu une politique prudente en matière de gestion des risques, souligne son top management. De ce fait, le coût du risque consolidé a marqué une nette baisse de 16,3% s’établissant à 1,07 MMDH. Le taux du coût du risque ressort ainsi à 0,85%, contre 1,15% à fin 2023. En social, le taux du coût du risque s’établit à 0,94% à fin 2024 en amélioration par rapport à fin 2023 (1,11%).

Pour le résultat net consolidé, il a connu un bond de 24,3%, atteignant à 966 millions de dirhams (MDH) à fin 2024. Idem pour le résultat net part du groupe qui a affiché une progression de 23,3%, se chiffrant à 875,9 MDH.

En social, le résultat net s’élève à 750 MDH, en croissance de 21% par rapport à 2023. Au cours de l’année dernière, les dépôts clientèle consolidés ont enregistré une collecte nette de 10,3 MMDH, en augmentation de 13,9% par rapport à 2023, s’élevant à 84,5 MMDH.

Renforcement des fonds propres

Ces dépôts sont répartis principalement entre CIH Bank, qui représente 73,6 MMDH et Umnia Bank avec 6,3 milliards de dirhams, a indiqué Younès Zoubir. Ils sont constitués à 84% des dépôts à vue qui se sont accrus de 14,9% en 2024 «contribuant davantage à l’optimisation des coûts des ressources», note-t-il.

De même, les encours des crédits consolidés ont évolué à deux chiffres (+11,5%) d’une année à l’autre, totalisant 101,2 MMDH. CIH Bank en a réalisé 75,8 MMDH, le reste étant réparti entre SOFAC (16,5 MMDH) et Umnia Bank (8,8 MMDH). Le total du bilan consolidé a ainsi atteint 141 MMDH, en croissance de 12,4% par rapport à 2023.

Sur la base de ces résultats, le conseil d’administration a décidé de soumettre à l’assemblée générale la proposition de distribution d’un dividende de 14 dirhams par action. Lotfi Sekkat, PDG de CIH Bank, a noté à cet effet que, malgré l’amélioration de ses résultats, la banque compte maintenir la même politique de distribution de dividendes pour alimenter les fonds propres en vue de faire face à la nette croissance des emplois.

C’est, d’ailleurs, dans la même optique, souligne-t-il, que le groupe bancaire a augmenté son capital en numéraire de 350 MDH et a procédé à des émissions obligataires subordonnées de 1 MMDH pour CIH Bank et de 250 MDH pour SOFAC. Ces opérations entrent, en effet, dans le cadre de l’accompagnement du développement de l’activité et du renforcement des fonds propres.

Au cours de l’année dernière, CIH Bank a ouvert 19 nouvelles agences et installé 228 guichets automatiques supplémentaires. De ce fait, son réseau est composé désormais de 427 agences et 1.072 GAB.

En outre, après l’expiration du plan stratégique 2020-2024, le groupe travaille sur une nouvelle vision, révèle Lotfi Sekkat.