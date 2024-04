CIH Bank s’associe à Mastercard et à la FRMJE pour développer l’écosystème du gaming au Maroc

CIH Bank, Mastercard et la Fédération royale marocaine des jeux électroniques s'allient à travers un partenariat stratégique pour mettre en place un écosystème gaming au Maroc.

CIH Bank, Mastercard et la Fédération royale marocaine des jeux électroniques (FRMJE) annoncent une collaboration stratégique pour mettre en place un écosystème gaming au Maroc. L’objectif de cette collaboration est d’accompagner la communauté des gamers au Maroc en développant une stratégie globale permettant de lancer plusieurs services et produits dédiés à cette communauté.

Dans ce cadre, CIH Bank, Mastercard et la FRMJE lancent le plus grand tournoi Valorant jamais organisé au Maroc, visant ainsi à faire vivre à la communauté de gamers marocains une expérience unique, les gagnants du tournoi auront la possibilité de participer à la finale de Valorant Champions qui aura lieu à Séoul.

Pour un écosystème gaming complet et attrayant

Les trois partenaires, conscients du potentiel du marché marocain du gaming et de l’importance de répondre aux besoins des gamers, ont décidé de conjuguer leurs efforts et leur expertise pour développer un écosystème gaming complet et attrayant.

En effet, depuis quelques années, le Maroc connait une véritable effervescence dans le domaine du gaming, avec une croissance fulgurante du nombre de studios locaux et une forte demande pour les jeux mobiles. Selon les données du portail de statistiques Statista, le marché du gaming au Maroc devrait atteindre un revenu de 227,3 millions de dollars en 2024, avec une prévision de 8,4 millions de joueurs d’ici 2027, représentant plus de 21% de la population.

Amal Mouhoub, DGA en charge du pôle marketing et communication au sein de CIH Bank, souligne l’importance de ce partenariat pour répondre aux attentes de la clientèle des gamers et contribuer au développement du secteur du gaming. «Chez CIH Bank, nous accordons une importance primordiale aux besoins évolutifs de notre clientèle. Notre approche proactive nous permet d’anticiper les attentes des différents segments de la société. En collaboration avec la FRMJE et Mastercard, nous développons une réflexion approfondie sur des projets visant à répondre de manière pertinente aux besoins spécifiques de la communauté des gamers au Maroc.»

«La FRMJE a notamment pour mission de soutenir la croissance durable et responsable de la pratique du gaming au Maroc. Il y a quelques mois, nous avons annoncé un partenariat avec Mastercard dans ce domaine. Nous faisons maintenant appel à CIH Bank pour mettre au point une offre complète et sur mesure pour les gamers, qui sera déployée dans les semaines à venir», a déclaré Hicham El Khlifi, président de la FRMJE.

«Mastercard est engagé à connecter les gamers marocains à leurs passions et à leur donner accès à des expériences internationales uniques, tout en contribuant à la croissance de ce secteur prometteur. À travers ce partenariat, nous comptons mettre à la disposition des gamers marocains des solutions financières innovantes aux meilleurs standards internationaux en matière de sécurité, ainsi que des offres personnalisées visant à leur faire vivre des moments inestimables», a déclaré Mohamed Benomar, senior vice-président et directeur général MENA West (Afrique du Nord et Afrique subsaharienne francophone), chez Mastercard.