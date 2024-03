Banques: CIH Bank affiche de belles performances en 2023

L’activité commerciale de CIH Bank se porte bien. Avec une collecte nette de 5,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2023 (résultats consolidés), les dépôts clientèle ont progressé de 7,6% par rapport à décembre 2022, et s’établissent à 74,2 MMDH. Sur base individuelle, ces dépôts sont composés essentiellement de ceux de CIH Bank à hauteur de 65,9 MMDH et de ceux d’UMNIA Bank à concurrence de 4,9 MMDH.

Les dépôts à vue constituent 83% des dépôts clientèle à fin décembre 2023, soit au même niveau de pourcentage constaté en 2022 et consolidant ainsi l’optimisation du coût des ressources.

De l’autre côté de la balance, les encours crédits consolidés affichent une hausse de 8,8% à 90,8 MMDH. Sur base individuelle, les crédits de CIH Bank s’établissent à 69,7 MMDH, tandis que SOFAC et UMNIA Bank contribuent respectivement à hauteur de 13,9 MMDH et 7,1 MMDH.

Représentant 48% de l’encours des crédits consolidés, les crédits hors immobilier enregistrent une augmentation de 9,9% par rapport à décembre 2022, pour s’établir à 44 MMDH confirmant la politique de diversification des emplois clientèle de la Banque.

Le total bilan consolidé s’établit à 125,4 MMDH, en progression de 7,1% par rapport à décembre 2022.

La dynamique commerciale s’est traduite par l’amélioration des parts de marché du Groupe CIH Bank. À fin décembre 2023, le Groupe représente 27% des financements automobile (+272 Pbs), 6% des crédits à la consommation (+63 Pbs) et 9,7% des crédits immobiliers destinés à l’habitat (+26 Pbs). La part de marché des dépôts clientèle du Groupe s’établit à 6% (+10Pbs).

Le principal indicateur de l’activité bancaire, soit le Produit net bancaire (PNB) consolidé s’élève à 4,46 MMDH en accroissement de +27% par rapport à décembre 2022. Cette évolution résulte de la progression de la marge nette d’intérêt de 8,6% et des performances de l’activité de marché à fin décembre 2023 comparé à fin 2022.

En social, le produit net bancaire de CIH Bank s’établit à 3,7 MMDH, en croissance de 32,8% par rapport à décembre 2022.

Le coût du risque en consolidé s’établit à 1,28 MMDH, soit une augmentation de 116,9% comparé à décembre 2022. Le taux du coût du risque s’établit ainsi à 1,16% contre 0,71% une année auparavant. Cette hausse reflète la politique de provisionnement prospective et prudente adoptée par le Groupe.

En social, le coût du risque s’élève à 851,1 millions de dirhams (MDH) contre 344,8 MDH correspondant respectivement à un taux de coût du risque de 1,13% en décembre 2023 contre 0,48% à fin 2022.

Le résultat net consolidé s’élève à 776,9 MDH contre 710,9 à fin décembre 2022, soit une hausse de 9,3%. Le Résultat net part du groupe (RNPG) s’établit à 710,4 MDH à fin décembre 2023 contre 669,1 MDH à fin décembre 2022.

En social, le résultat net s’élève à 620 MDH à fin décembre 2023 contre 592,7 MDH par rapport à fin 2022, soit une progression de 4,6%.

Durant l’année 2023, Le Groupe CIH Bank a poursuivi son effort de financement de l’économie nationale et d’inclusion financière particulièrement envers les femmes et les jeunes. Cette dynamique de croissance s’est appuyée sur le développement de ses services digitaux et sur l’extension régulière du réseau de la Banque et de ses filiales avec l’ouverture de 14 nouvelles agences et l’installation de 100 nouveaux GAB, portant ainsi le nombre total d’agences à 408 et de GAB à 844. Ainsi, 460.000 nouveaux clients ont rejoint le groupe CIH Bank.

Dans le cadre de sa stratégie de diversification, CIH Bank a accordé une importance particulière à l’amélioration des services dédiés à la clientèle professionnelle avec une spécialisation de certaines agences à la clientèle entreprise ainsi que le lancement de nouvelles offres dédiées (Code Maalem, Offre pack PME et l’Offre Pro Sayidati).

Le groupe a aussi poursuivi l’enrichissement des fonctionnalités sur les canaux digitaux confirmant sa position en tant qu’acteur de référence en la matière: E-chèque PRO, Apple Pay, Code 212 dédié aux Marocains du monde.

À fin 2023, le groupe CIH Bank a initié la première opération de titrisation synthétique d’actifs en devises au Maroc en lançant le fonds «FT Synthésium». La réussite d’une telle opération innovante témoigne de la confiance des investisseurs ainsi que celle des autres parties prenantes.

La Banque a aussi clôturé l’opération d’acquisition de BMCI Asset Management spécialisée en gestion d’OPCVM dont la dénomination devient «CIH Capital Management» afin d’offrir à sa clientèle diversifiée de nouveaux produits innovants de placement et de gestion d’épargne.

La croissance de l’activité et la diversification des emplois de la Banque vers la clientèle entreprise ont conduit la Banque à mettre en place une stratégie de couverture prospective et prudente des risques.

Par ailleurs, suite à la survenance d’anomalies dans certaines opérations de factoring avec quelques clients, CIH Bank a rapidement réagi et mis en place les mesures correctives permettant à la Banque de recouvrer ses droits et de sauvegarder ses intérêts.

Il est à noter que l’ensemble du portefeuille factoring a fait l’objet d’une analyse exhaustive. Les comptes arrêtés à fin décembre 2023 comprennent les provisions couvrant les risques résiduels et les risques prospectifs à date, relatifs à cette activité.

À l’issue de la présentation des résultats annuels et après avoir entendu les rapports des Comités d’Audit et des Risques ainsi que les rapports des Commissaires aux Comptes, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2023.

Le Conseil d’Administration a approuvé la politique de provisionnement prospective et prudente adoptée et a noté avec satisfaction les performances commerciales et financières réalisées.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, la distribution d’un dividende de 14 DH par action.