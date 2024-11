Services de paiement: partenariat entre Sanlam Maroc et CIH Bank

Lors de la signature de la convention de partenariat entre l'Amicale des agents Sanlam et l'établissement de paiement Lana Cash.

Ce partenariat permet aux agents Sanlam Maroc de proposer les services de paiement et de transactions offerts par Lana Cash, rendant possible pour leurs clients d’effectuer leurs opérations financières en toute simplicité, partout où ils se trouvent, indiquent les deux partenaires dans un communiqué.

Il permet également, ajoutent-ils, de renforcer l’inclusion financière, en rapprochant des services essentiels des populations souvent éloignées et qui enrichit fortement l’expérience client, en associant assurance et services de paiement dans une démarche simple et pratique.