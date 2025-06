CIH Bank lève 1,5 milliard de dirhams pour financer sa nouvelle phase de croissance

Après avoir obtenu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le top management de CIH Bank a annoncé officiellement, mercredi, lors d’une conférence de presse à Casablanca, l’opération d’augmentation de capital de la banque de 1,5 milliard de dirhams.

Cette opération se fera par l’émission de 4.108.341 actions nouvelles, ouvertes à la souscription du 4 au 23 juillet 2025 inclus. La souscription sera réservée aux actionnaires actuels ainsi qu’aux porteurs de droits préférentiels de souscription, à raison de 3 actions nouvelles pour 23 droits détenus.

L’augmentation de capital vise trois objectifs principaux, indique Younès Zoubir, directeur général délégué en charge de la stratégie, finances & développement. Le premier est de soutenir les orientations de la feuille de route stratégique. Il s’agit, explique-t-il, de «soutenir la croissance prévue par cette nouvelle feuille de route, préserver la flexibilité pour faire face aux besoins et opportunités de croissance et augmenter la capacité de financement des activités de crédit, avec un effet levier renforcé».

Le deuxième, ajoute-t-il, est de soutenir la rentabilité et la rémunération des actionnaires. La réalisation de cet objectif consistera, précise-t-il, à «soutenir la rentabilité avec l’augmentation du résultat d’exploitation et maintenir un bon niveau de pay-out (taux de distribution, NDLR) tout en respectant les règles prudentielles».

Le troisième objectif, poursuit-il, est de renforcer les fondamentaux prudentiels de la banque. Il s’agit, note-t-il, de «baisser la pression sur les ratios réglementaires et améliorer la résilience face aux stress tests ou aux éventuels renforcements réglementaires».

Le nouveau plan stratégique de la banque lui permettra de s’engager dans une nouvelle phase de croissance pour la période 2025–2030, notamment en saisissant le potentiel du marché, note pour sa part Lotfi Sekkat, président-directeur général de CIH Bank.

Ce potentiel, explique-t-il, repose essentiellement sur une croissance économique «stable et porteuse», un important pipeline de grands projets étatiques mobilisés entre 2025 et 2030 et un potentiel inexploité des professionnels, TPE et PME.

Il a trait également, ajoute-t-il, aux atouts internes encore sous-exploités (gisement de 3 millions de clients, activité PME naissante et synergies à exploiter).

La banque prévoit de continuer à renforcer sa base de clients, qui en compte déjà plus de 3 millions (dont 2 millions d’utilisateurs de l’application mobile) en proposant des services adaptés aux besoins de chaque segment de clientèle, notamment les jeunes, les particuliers et les petites entreprises, souligne Younès Zoubir.

CIH mettra le paquet sur l’innovation

CIH Bank compte aussi poursuivre ses efforts «pour offrir une expérience client fluide, grâce à un modèle qui combine les canaux digitaux et la relation humaine dans ses agences». De même, elle veut consolider son rôle historique dans le financement de l’immobilier, tout en développant davantage ses services aux entreprises, avec des solutions sur mesure selon les secteurs d’activité.

Le top management de la banque relève que «l’innovation restera au cœur de son action, notamment à travers le développement d’outils technologiques pour automatiser les processus, mieux gérer les risques et utiliser la donnée de façon plus intelligente».

Enfin, la banque compte renforcer la collaboration avec ses filiales (comme SOFAC, UMNIA ou CIH Capital Management) et les autres entités du groupe CDG, «afin de proposer une offre plus complète et plus performante», conclut-elle.