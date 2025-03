Tourisme: le Maroc voit encore plus grand

Le Maroc a franchi un cap décisif dans son ambition de devenir un acteur majeur du tourisme mondial. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: en 2024, le pays a accueilli un record de 17,4 millions de visiteurs, positionnant le Royaume en tête en Afrique et atteignant, avec deux ans d’avance, les objectifs fixés pour 2026. Cette performance exceptionnelle représente une croissance de 20% par rapport à 2023, soit près de 3 millions de touristes supplémentaires, et dépasse de 35% les niveaux enregistrés en 2019, avant la pandémie.

Lors des Nuits de la Finance organisées par Finances News Hebdo, dont l’hebdomadaire rend compte, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a salué cette progression remarquable et détaillé la vision stratégique du Maroc pour le tourisme à l’horizon 2030. L’objectif est ambitieux: positionner le Maroc parmi les 15 premières destinations mondiales en attirant 26 millions de visiteurs. Actuellement, le tourisme contribue à hauteur de 7% du PIB national et génère 827.000 emplois directs, dont 25.000 créés en 2023.

D’après la ministre, la feuille de route stratégique, lancée en mars 2023 avec une enveloppe de 6 milliards de dirhams, va bien au-delà d’un simple plan de relance post-Covid. L’ambition est de transformer en profondeur le secteur grâce à des investissements massifs. Un total de 8 milliards de dirhams a été mobilisé, incluant un plan d’urgence de 2 milliards de dirhams destiné à soutenir le secteur durant la crise sanitaire.

L’atteinte des objectifs avant l’échéance initiale démontre la pertinence de cette vision. Le plan prévoyait 17 millions de visiteurs en 2026, 120 milliards de dirhams de recettes et la création de 200.000 emplois supplémentaires. Cependant, grâce à une reprise fulgurante, ces résultats ont été atteints dès 2024. Pour maintenir cette dynamique, trois axes stratégiques ont été définis, lit-on: l’augmentation de 20% par an des capacités aériennes, un investissement massif dans l’hébergement touristique et le développement des compétences pour garantir un service de qualité aux standards internationaux.

Sur le volet aérien, le Maroc a adopté une stratégie offensive avec l’ouverture de 120 nouvelles lignes en 2023, dont certaines long-courriers, comme New York, et bientôt Atlanta, un hub stratégique pour le marché américain. L’objectif est de porter la flotte de Royal Air Maroc à 200 avions d’ici 2037. Le Maroc cherche également à diversifier ses marchés émetteurs en consolidant sa présence en Europe, tout en développant les flux touristiques en provenance des États-Unis, d’Asie et d’Afrique. Des partenariats avec des compagnies low-cost et traditionnelles favoriseront cette expansion. Toutefois, l’ouverture de l’aéroport Mohammed V de Casablanca aux compagnies low-cost reste en suspens et pourrait être envisagée après son extension.

Concernant l’hébergement, le pays ambitionne d’ajouter 100.000 lits supplémentaires d’ici 2030. Plusieurs mécanismes incitatifs ont été mis en place, notamment la nouvelle charte d’investissement, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement et le programme Cap Hospitality, qui vise à rénover 25.000 chambres avant la Coupe d’Afrique des Nations prévue en fin d’année. La ministre a révélé une forte adhésion au programme, l’État prenant en charge les intérêts des crédits dédiés aux rénovations, permettant aux hôteliers d’accéder à des financements à taux zéro, lit-on encore.

Sur le plan économique, le tourisme affiche une rentabilité impressionnante: chaque dirham investi génère 25 dirhams de recettes. Cet indicateur rassure quant à la viabilité des investissements publics et privés dans ce secteur clé. Par ailleurs, la formation des ressources humaines est une priorité, avec un objectif de 150.000 nouveaux emplois directs d’ici 2030. Le programme Cap Excellence a été mis en place pour former les talents et les aligner sur les besoins du marché, notamment en partenariat avec des écoles hôtelières internationales.

Enfin, la Coupe du monde 2030, organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal, constitue une opportunité inédite pour accélérer le développement du tourisme marocain. Au-delà de l’événement sportif, il s’agit d’un levier stratégique pour renforcer les infrastructures du pays, accroître sa visibilité internationale et consolider son statut de destination incontournable.