Tourisme: retour en force du géant allemand TUI à Agadir

Lors du Salon international du tourisme de Berlin (ITB), le groupe TUI a de nouveau annoncé le lancement de son 500e projet hôtelier, le TUI Magic Life Agadir. La construction de ce nouveau club, en partenariat avec le Groupe Tikida, commencera au printemps prochain, et son ouverture est prévue pour l’été 2027, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 10 mars.

Ce projet suscite de grandes attentes, notamment pour relancer l’offre touristique dans la région d’Agadir, qui avait connu un essor avant la crise du COVID-19. En effet, à cette époque, le partenariat entre Atlas Hospitality et le voyagiste FTI, via les hôtels Labranda, avait considérablement boosté les flux touristiques. Ainsi, bien que le nombre de voyageurs allemands au Maroc ait chuté de 648.954 en 2019 à 484.639 en 2022, une reprise notable a eu lieu en 2023 avec 679.024 touristes, culminant à 826.282 en 2024. Le groupe TUI envisage d’élargir son portefeuille d’hôtels, passant de 433 établissements à 600 à moyen terme.

«Le TUI Magic Life Agadir remplacera l’ancien Club Med, situé dans le village-hôtel de la CDG et cédé au groupe Tikida. Ce club, premier établissement du genre en Afrique, avait été construit après le séisme d’Agadir de 1960», précise Les Inspirations Eco. Les anciennes installations ont été démolies pour accueillir la nouvelle marque TUI Magic Life, qui disposera de 427 chambres et sera un hôtel 5 étoiles. Ce sera également la première implantation de TUI Magic Life au Maroc, tandis que l’enseigne TUI Hotels & Resorts exploite déjà onze hôtels dans le pays sous différentes marques, totalisant plus de 3.700 chambres, dont plus de la moitié à Agadir.

La capacité aérienne vers le Maroc a également connu une forte progression. En 2023, les connexions aériennes en provenance d’Allemagne ont été rétablies, et cette tendance s’est poursuivie en 2024. En 2025, cette capacité devrait encore augmenter. Le nombre de sièges commerciaux vers le Maroc a ainsi bondi de 58%, passant de 449.411 sièges en 2023-2024 à 709.417 en 2024-2025.

De même, les capacités programmées par les opérateurs touristiques partenaires ont augmenté de 14%, passant de 308.520 en 2023-2024 à 352.784 en 2024-2025, lit-on encore. Les tour-opérateurs allemands ont également annoncé une croissance à deux chiffres de leurs productions vers le Maroc, consolidant ainsi l’essor du marché allemand depuis trois ans.

À Agadir, la fréquentation touristique a atteint 80.875 visiteurs et 494.624 nuitées en 2024 dans les hôtels classés. Le nombre de touristes allemands s’élevait à 73.028, bien en deçà des prévisions de 150.000 pour cette année. Ces chiffres restent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, puisque la destination avait accueilli respectivement 123.416 et 129.189 touristes allemands en 2017 et 2018, pour un total de 920.459 et 949.022 nuitées.