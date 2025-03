Tourisme: la fin de la saisonnalité

L’année touristique 2025 démarre en trombe! Selon le ministère du Tourisme, le Maroc a accueilli près de 2,7 millions de visiteurs au cours des deux premiers mois de l’année, soit une hausse spectaculaire de 24% par rapport à 2024. Ce bond équivaut à 521.000 arrivées supplémentaires, confirmant ainsi la montée en puissance du Royaume comme destination de choix.

Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit en pleine basse saison, période généralement plus calme avant l’effervescence estivale, relève le quotidien Les Inspirations Eco. Ce succès soulève d’ailleurs une question pertinente: le Maroc connaît-il encore une véritable basse saison?

Cité par Les Inspirations Eco, Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), relativise. «Il y a toujours une distinction entre basse et haute saison, notamment en observant le taux d’occupation des établissements hôteliers. Tant que nous n’atteignons pas un seuil critique, la notion de basse saison demeure. Toutefois, ces résultats sont extrêmement encourageants», explique-t-il.

Les chiffres de l’Observatoire national du tourisme révèlent que la situation varie selon les destinations. Marrakech, locomotive du secteur, a enregistré un taux d’occupation de 63% en janvier, en progression de 8%. Si d’autres villes affichent des résultats plus contrastés, le secteur affiche globalement une belle dynamique avec plus de 2,04 millions de nuitées recensées en janvier (+16% sur un an).

Les recettes touristiques suivent également cette tendance haussière, atteignant près de 9 milliards de dirhams pour le premier mois de l’année. Les chiffres de février sont encore attendus, mais les premiers indicateurs laissent entrevoir une poursuite de cette embellie.

Pour Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, cette croissance fulgurante témoigne de l’attractivité grandissante du Maroc sur la scène internationale. «Un demi-million de visiteurs supplémentaires en seulement deux mois, c’est un signal fort. Le Maroc s’impose comme une destination incontournable. Chaque touriste contribue directement à l’essor économique de nos régions, à la création d’emplois et à l’insertion des jeunes», souligne-t-elle.

Malgré ces succès, les professionnels du secteur appellent à des investissements structurants pour atténuer les effets de la saisonnalité. Parmi les solutions évoquées: la construction de palais des congrès dans les grandes villes comme Casablanca et Marrakech, permettant d’attirer une clientèle business tout au long de l’année. «Ces infrastructures sont essentielles pour pérenniser la dynamique actuelle et l’amplifier, surtout à l’approche des grands événements à venir», souligne le président de la CNT. L’objectif est clair: faire du Maroc une destination attractive, non seulement en été, mais toute l’année.