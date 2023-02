Tomate: de la pépinière au champ, tout sur la culture d’un must de la cuisine marocaine

Dans la province de Chtouka-Aït Baha, la culture de la tomate passe par plusieurs étapes pour obtenir des plants vigoureux et sains, et nécessite un grand effort, souligne Ahmed Oufkir, responsable d’une pépinière, interrogé par Le360.

Ce dernier explique: «La première étape consiste à remplir les alvéoles avec de la tourbe, qui est une matière organique fossile, pour ensuite cultiver la tomate en ajoutant des semences, soit manuellement ou à l’aide de lignes de semis. Ces graines devraient rester dans la chambre de germination durant 72 heures.»

«L’étape suivante consiste à mettre les plants de tomates dans une chambre d’élevage pour une période allant de 15 à 17 jours. La phase d’élevage est interrompue ensuite par le greffage. Il s’agit d’une technique de stérilisation du sol. Les plants greffés devraient rester dans la chambre de greffage pendant 24 jours», ajoute notre interlocuteur.

La cueillette des plants de tomates peut avoir lieu après 55 jours dans la pépinière. Enfin, la dernière étape consiste à repiquer les plants en plein champ, ajoute Oufkir, précisant que la culture de la tomate dans une pépinière commence à la mi-juillet pour prendre fin à la mi-septembre. Mais pour la culture en plein champ, les agriculteurs commencent à semer les tomates à partir de février.

Rappelons, par ailleurs, que le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki avait présidé, le 14 février 2023 au siège de la Chambre régionale d’agriculture de Souss-Massa à Agadir, une réunion avec la Fédération interprofessionnelle des fruits et légumes (FIFEL).

La rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques tenues avec les professionnels du secteur, visait à surmonter les contraintes liées à l’approvisionnement et la commercialisation des fruits et légumes et à améliorer les performances de la filière.