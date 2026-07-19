Timizart: face à l’envolée des prix de l’or, l’argent fait fureur auprès des habitants et visiteurs de Tiznit

Au Salon de l’argent du Festival Timizart de Tiznit, les vitrines ne désemplissent pas. Les visiteurs, marocains comme étrangers, prennent le temps d’admirer les créations des artisans avant de repartir, pour beaucoup, avec un bijou en argent. Derrière cet engouement se cache une réalité économique: l’envolée du prix de l’or, qui incite de nombreux consommateurs à revoir leurs habitudes d’achat et à privilégier un métal plus abordable, sans renoncer à l’élégance ni au savoir-faire artisanal.

Diplômée de l’Académie des arts traditionnels de la Mosquée Hassan II à Casablanca et exposante au Salon, Soumia Akhbou affirme constater ce changement de comportement chez les clients. «Les bijoux en argent séduisent aujourd’hui davantage de consommateurs, car le prix de l’or est devenu inaccessible pour une grande partie des familles», déclare-t-elle. «Le pouvoir d’achat est sous pression et les économies que les ménages pouvaient autrefois mobiliser en cas de besoin ne sont plus les mêmes. L’argent représente donc une alternative logique», ajoute-t-elle.

Pour l’artisane, cette dynamique profite également au rayonnement de Tiznit. «Le Festival Timizart attire un public nombreux, marocain et étranger, et met en valeur l’identité de la ville ainsi que son héritage dans l’orfèvrerie en argent», souligne-t-elle. «Cette visibilité se traduit directement par une hausse des ventes. Nous constatons une réelle progression des achats de bijoux en argent, au détriment de l’or», poursuit-elle.

Parmi les visiteurs, Badr Eddine El Bakri est venu spécialement de Zagora pour acquérir des créations locales. «Je suis venu à Tiznit pour acheter des bijoux fabriqués par les artisans de la ville, dont le savoir-faire est largement reconnu», explique-t-il. «Les prix pratiqués ici restent attractifs par rapport à d’autres régions. Aujourd’hui, l’argent est devenu une véritable alternative à l’or, qui est désormais hors de portée de nombreuses familles marocaines», confirme-t-il.

Au-delà de la dimension commerciale, le Salon se veut aussi un espace de développement pour les artisans. Selon Abdelhak Arkhaoui, président de l’association Timizart, plusieurs actions sont mises en œuvre afin d’accompagner la profession. «Avec nos partenaires, nous travaillons à renforcer les compétences des artisans et à les familiariser avec les nouvelles techniques de fabrication de l’argent», déclare-t-il.

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Le responsable souligne également que la manifestation favorise les échanges entre professionnels venus de différentes régions du Maroc, mais aussi de plusieurs pays européens et africains. «Le Salon offre aux artisans l’occasion de partager leurs expériences et leurs savoir-faire afin d’améliorer la qualité de leurs créations», précise-t-il.

«Nous accompagnons progressivement la mécanisation de certaines étapes de production afin d’aider les artisans à répondre aux attentes des clients tout en préservant la qualité et la finesse du travail», poursuit Abdelhak Arkhaoui. «Face aux fluctuations du prix de la matière première, le secteur doit constamment s’adapter pour relever les défis du marché», conclut-il.